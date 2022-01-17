Коронавирус стал поводом больше тратить только для каждого десятого россиянина, 4 из 10 экономят на всём

Распространение нового штамма коронавируса, рост цен на товары и услуги вынуждают россиян (44%) экономить, и только для каждого десятого коронавирус стал поводом тратить больше. Однако, по сравнению с прошлым годом, экономить стали чуть меньше, а тратить — чуть больше. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения России из всех округов страны.

Финансовая стратегия 44% россиян во время пандемии коронавируса — экономить: «С галопирующей инфляцией всячески ущемляю себя в тратах». Каждый десятый, напротив, стал позволять себе тратить больше: «Стала с удовольствием тратить на обучение и заботу о себе и своём здоровье». У 3 из 10 финансовая стратегия не изменилась: «В очередной раз ощутила, что нужно жить по-настоящему сейчас. Деньги — средство. Для меня важно, чтобы они были в достаточном размере, но ещё важнее, чтобы тот способ, каким я их зарабатываю, приносил мне удовольствие и был одним из факторов полноценной, интересной жизни».

Женщины чаще мужчин говорят о необходимости экономии: 46% против 42%.

Стратегии «больше тратить» чуть чаще следуют респонденты до 34 лет и россияне, чей месячный доход составляет более 80 тысяч рублей (по 12%).

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, экономить стали чуть реже — 47% год назад против 44% сейчас, а тратить, наоборот, чуть чаще — 10% против 8% в 2021 году.