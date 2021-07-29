Коронавирус, вакцина и здоровье - главные слова 2021 года

«Коронавирус» — главное слово 2021 года, на втором месте — вакцина. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Главное слово 2021 года для 16% россиян — «коронавирус». Каждый девятый назвал словом года «вакцину». «Здоровье» — 7% опрошенных. Каждый двадцатый словом года считает «пандемию». С нецензурной лексикой ассоциируют этот год 4% россиян. Слова «работа» и «семья» являются ключевыми понятиями для 3% опрошенных. Слово «жизнь» является главным в этом году для 2% респондентов. 43% назвали другие варианты главного слова года, среди которых стабильность, кризис, маска, выборы, удаленка и проч. 6% опрошенных затруднились с ответом.

Мужчины чаще женщин использовали для характеристики 2021 года нецензурную лексику (5 и 2% соответственно). Женщины же чаще ассоциируют этот год со словами «коронавирус» (19% против 14% среди мужчин) и «здоровье» (10 и 5% соответственно).

По сравнению с данными аналогичного исследования, проведенного «SuperJob» в 2020 году, «коронавирус» — по-прежнему главное слово года, но с существенно меньшим числом голосов (28% в прошлом году и 16% сейчас). Сегодня сразу на второе место ворвалось слово «вакцина» — 11%.