Коронавирус внёс корректуру в показатели снижения смертности в России

По оперативным данным Росстата в Российской Федерации число умерших в расчёте на 1000 населения снизилось на 3,8%, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России. В абсолютном выражении число смертей сократилось на 12866 человек, или на 2,7% (с 472860 в январе-марте 2019 г . до 459994 в январе-марте 2020 г .).

Тем не менее, в отдельно взятом марте, когда в России начался подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, в соответствии с сообщением Минздрава, смертность незначительно выросла к показателю марта 2019 года. «В январе текущего года число умерших снизилось на 4,9%, или на 8376 человек по сравнению с январем 2019 года, в феврале этого года - на 3,6% - или 5317 человек по сравнению с февралем прошлого года, а в марте 2020 года отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 года - на 0,5% - или 827 человек», - говорится в сообщении Минздрава страны.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от COVID-19 с начала объявления пандемии и до настоящего времени умерли 2009 человек.