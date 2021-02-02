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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.21 18:00

Коронавирус заставил россиян вспомнить о важности личных связей в карьере

По сравнению с мартом 2020 года оценки влияния полезных знакомств на карьеру и трудоустройство выросли. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Влияние знакомств сотрудника на его карьеру в компании представители работодателей в среднем оценивают на 4,9 балла из 10. При этом 22% менеджеров по персоналу сообщили, что личные связи работника совершенно не отражаются на его профессиональном и должностном росте, и только 15%, напротив, уверены, что именно они определяют карьерный рост специалиста. В доковидные времена средняя оценка влияния знакомств была ниже — 4,4 балла в 2020 году.

В том, что друзья или родственники — это главное в карьере, уверен каждый четвертый россиянин (24%). Такое убеждение чаще разделяют мужчины (27% против 16% среди женщин) и респонденты старше 45 лет (27%). В январе 2020 года мнение об определяющей роли знакомств с правильными людьми было чуть менее популярно: так думали 22%.

Каждый пятый опрошенный (21%) придерживается прямо противоположного мнения: ключевое значение в карьере имеет профессионализм, а не знакомства и связи. Более половины респондентов (51%) уверены, что знакомства и связи помогают в карьере, однако они не главное.

Влияние связей на свою карьеру россияне оценили в среднем на 4,1 балла из 10 возможных — это чуть больше, чем в доковидные времена (3,8 балла в 2020-м). Судя по выставленным оценкам, большее значение знакомства имеют для мужчин (4,6 балла против 3,5 среди женщин). Самые же высокие оценки влияния связей на карьеру — у опрошенных с доходом свыше 80 тыс. рублей (в среднем 4,8 балла из 10).

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