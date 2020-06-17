Коронавирусная инфекция обострила все хронические заболевания, присущие российской экономической модели - Михаил Шмаков

Глава ФНПР Михаил Шмаков на Социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей, проходящем 17 июня в видеоформате, заявил, что речь идёт об увеличении числа безработных, потере доли доходов населения, закрытии предприятий. Ухудшение ситуации на рынке труда подтверждается мониторингом, который ведут профсоюзы.

Этот мониторинг говорит об увольнении работников, просроченной задолженности по зарплате, введении режима неполного рабочего времени, объявлении простоя, направлении работников в неоплачиваемые отпуска, переводе работников на временную дистанционную работу. Все это делает возможным «невозврат рабочих мест» и снижение уровня защиты работников вследствие незащищенных форм занятости, считает профлидер.

- Конечно, гибкость (форм занятости) это хорошо, только при этом не надо сворачиваться в кольца, как известные представители фауны! – призвал Михаил Шмаков социальных партнеров. – Слово «гибкость», конечно, красивое, но это надо обсуждать. Трудовой кодекс – живой документ, который, безусловно, должен реагировать на изменения трудовых отношений, на изменяющуюся обстановку. Но пропагандировать гибкость как отмену всех обязательств работодателей – это недальновидно для государства в целом. Профлидер также заявил, что оформление трудовых отношений договорами гражданско-правового характера (ГПХ) должно быть запрещено.

Напомним, при такой форме «трудовых отношений» работник оформляется в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющего для работодателя услуги согласно ГПХ. Это отрезает работника от социальных льгот и гарантий, включая пенсию, поскольку такие отношения не регулируются Трудовым кодексом.

https://www.solidarnost.org/news/shmakov-zapretit-dogovory-gph-v-trudovyh-otnosheniyah.html