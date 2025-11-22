Коротко и ясно: региональный Росреестр назвал самые короткие географические названия в Мурманской области

В Управлении Росреестра по Мурманской области насчитали 11 наименований географических объектов на Кольском полуострове, имеющих самое короткое название.

В настоящее время в нашем регионе насчитывается 7987 зарегистрированных в Государственном каталоге географических названий разных типов (города, сёла, озера, реки и т.д.), из которых 11 состоят всего из трёх букв.

В их числе село Ёна, губа Ара, озеро Ари, острова Пит, река Рай, озеро Сол, губа Тар, озеро Урь, река Урь, река Явр и озеро Явр. Примечательно, что Мурманская область – один из самых озёрно-речных участков России, поэтому большая часть таких названий приходится на водоёмы.

Но есть в нашем северном крае и географические объекты с очень длинными наименованиями до 23 букв, произнести или написать многие из которых практически невозможно. Например: озёра Исо-Суолавуоненъярви, Пиени-Тшердекайсинъярвет и Вуовионлатвалампи, урочище Кёнкянкорванкангасс, Керккяоянлатваселькя, ж/д станция Комсомольск-Мурманский и др. Всего насчитывается более 20 наименований, в составе которых от 18 до 23 букв.

«Для топонимии Мурманской области характерно взаимное влияние языков (саамского, финского, карельского, русского, норвежского), поэтому состав наименований географических объектов Кольского Заполярья такой разносторонний, занимательный и заслуживающий внимания», – прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.