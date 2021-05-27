Короткое лето заставляет спешить с комплексной модернизацией систем отопления и водоснабжения в детском саду

В образовательных учреждениях Мурманска началась ремонтная кампания. В настоящее время масштабное обновление ведётся в одном из зданий детского сада № 15 на улице Баумана, 26.

Особенность ремонта в этом детском саду в том, что здесь выполняется комплексная модернизация систем отопления и водоснабжения. Параллельно с этим ведутся ремонты внутренних помещений: в пищеблоке, прачечной, буфетных, туалетных и умывальных комнатах.

Комплекс работ по реконструкции инженерных сетей с установкой нового теплового узла – это не только комфорт, но и экономия средств на 30% по оплате коммунальных услуг. Появится возможность регулировать температуру в помещениях в зависимости от погодных условий. Аналогичные ремонты в этом году будут проведены ещё в двух детских садах.

В настоящее время рабочие демонтировали старые сети и приступили к установке новых трубопроводов. В помещениях началась облицовка стен для дальнейшей укладки керамической плитки.

Обновление инженерных систем дошкольных учреждений одно из направлений программы по теплосбережению, в которую также входят работы по замене окон и утеплению фасадов. За последние годы масштабный ремонт коммунальных сетей произведён уже в 11 садиках и филиале школы №27.

Все работы планируется завершить до начала учебного года.