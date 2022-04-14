Корпорации развития Мурманской области и Карелии налаживают межрегиональное сотрудничество

Корпорация развития Мурманской области и Корпорация развития республики Карелия заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют обмениваться опытом работы с инвесторами. Соглашение подписали во время двухдневного визита делегации Республики Карелия в регион.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 12 апреля в Мурманске состоялась рабочая встреча Корпорации развития Мурманской области с делегацией Республики Карелия. Участники встречи рассказали об инвестиционном потенциале своих регионов, поделились лучшими практиками привлечения инвесторов и решения вопросов, возникающих в ходе реализации проектов.

«На Севере добрососедство всегда высоко ценилось. Безусловно, у Мурманской области и Карелии, много точек соприкосновения. Наши регионы активно привлекают резидентов с помощью федеральных арктических преференций, сочетая их с собственными мерами поддержки. Мы всегда готовы делиться своим опытом и перенимать лучшие практики коллег, чтобы и далее работать на улучшение инвестиционного климата», – поприветствовала участников встречи генеральный директор Светлана Панфилова.

В мероприятии также приняли участие министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина, директор Управляющей компании «Столица Арктика» Александр Шутов. В составе делегации Карелии в рабочей встрече приняли участие министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская и руководитель Корпорации развития Карелии Евгений Перов.

«В новых экономических условиях северным регионам нужно кооперироваться. Карелия богата ресурсами, будь то камень или лес, которые можно отправлять по Северному морскому пути через порт Мурманск. Видим большие перспективы по дальнейшему сотрудничеству!» – отметил руководитель Корпорации развития Республики Карелия Евгений Перов.

Отдельной темой обсуждений стало привлечение резидентов АЗ РФ. Действующие резиденты рассказали о собственном опыте работы на территории Мурманской области.

«Наша компания приняла решение стать резидентом АЗРФ, в том числе из-за возможности получить участок без торгов, который к тому же который первые три года не будет облагаться земельным налогом. Мы уже больше года взаимодействуем с региональной инфраструктурой поддержки и администрацией Печенгского округа и признательны за своевременную помощь в реализации наших инициатив», – отметил представитель компании ООО «Ивекта Групп» Максим Кукушкин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по результатам встречи было принято решение продолжить обмен опытом по работе с инвесторами. Для закрепления намерений руководители Корпорации развития Мурманской области и Корпорации развития Республики Карелии подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.