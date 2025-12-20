В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небом
Корпорации развития Мурманской области исполняется 12 лет со дня основания

Региональное агентство по инвестиционного развития было создано в 2013 году в рамках реализации регионального инвестстандарта Минэкономразвития РФ, а в 2019 году губернатор Андрей Чибис наделил Корпорацию статусом специализированной организации по сопровождению инвесторов от лица правительства Мурманской области. С тех пор Корпорация развития не только выступает «одним окном» по работе с инвесторами и проводником в коммуникации с органами власти, но и реализует перспективные проекты для региона.

«Для нас принципиально важно, чтобы инвестиционные проекты работали в интересах людей и реально улучшали жизнь на Севере. Поэтому правительство Мурманской области не просто сопровождает бизнес, а вместе с инвесторами проходит весь путь от идеи до запуска. Сегодня без этих проектов уже невозможно представить Кольское Заполярье: это и крупнейший в мире ветропарк за Полярным кругом, и новый морской терминал «Лавна» в порту Мурманск. Наша инвесткоманда и Корпорация развития в ряде случаев сами выступают инициаторами проектов, которые напрямую связаны со стратегическим планом «На Севере — Жить!». Простой, но показательный пример — это автозаправочный комплекс в Териберке, открытый в этом году. Он появился благодаря совместной работе с инвестором и стал продолжением развития придорожного сервиса после запуска аналогичного объекта в Ловозере два года назад», — поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Помимо того, что специалисты Корпорации развития продолжают сопровождать инвестиционные проекты в рамках ранее взятых обязательств, в 2025 году начаты новые проекты в промышленной отрасли, логистике и туризме, суммарный вес которых превышает более 38 млрд рублей инвестиций. Кроме того, агентство сопровождает проекты, реализуемые по механизму государственно-частного партнерства, включая концессионные соглашения в сфере ЖКХ и социальной инфраструктуры.

«За 12 лет мы прошли путь от агентства по сопровождению инвестиционных проектов до команды, системно работающей для развития инвестиционной привлекательности региона. В этом году мы совместно с Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития собрали в Мурманской области ведущие региональные инвесткоманды страны на стажировке и поделились опытом по работе с инвесторами. Усилили работу по укреплению международными партнёрами и присоединилась к меморандуму о сотрудничестве инвестиционных агентств Евразийского экономического союза. А в конце года провели презентацию перспективных инвестиционных предложений бизнесу со всей страны. Помимо этого, мы работаем с подрастающим поколением, рассказывая о возможностях, которые открываются для молодежи благодаря запуску новых проектов в регионе», — сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

Кроме того, по инициативе Корпорации развития в 2021 году в регионе внедрили институт инвеступолномоченных, идею создания которого поддержал губернатор Андрей Чибис. Сегодня подобные институты действуют во всех регионах страны и являются частью муниципального инвестстандарта Минэкономразвития РФ. Также Корпорация развития является администратором Инвестиционного портала Мурманской области и Инвестиционной карты России, и находится в наивысшей группе «А» среди самых эффективных организаций по работе с инвесторами в России по оценке Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559053/#&gid=1&pid=1

