Корпорация МСП открыла «Цифровую мастерскую Деда Мороза» для предпринимателей

В канун Нового года Корпорация МСП открыла «Цифровую мастерскую Деда Мороза». Она расположена на специальной странице Цифровой платформы МСП.РФ, где уже зарегистрировались свыше 1 млн пользователей.

Воспользовавшись мастерской, каждый предприниматель может получить свою неповторимую ёлочную игрушку для своего бизнеса, которую создаст специальный ИИ-алгоритм.

Малый бизнес находится ближе всех к людям. Именно он обеспечивает комфорт 24/7, помогая в том числе создавать праздничное настроение. В этом году открыли «Цифровую мастерскую Деда Мороза». В ней ИИ создает эксклюзивные елочные игрушки для каждого, кто зайдет на праздничную страницу Цифровой платформы МСП.РФ и немного расскажет о своем бизнесе. Это будет также своеобразной рекламой для предприятий — увидеть информацию о бизнесе смогут все желающие.

Основой праздничной «Цифровой мастерской Деда Мороза» является искусственный интеллект, который помогает создавать неповторимые игрушки, учитывая особенности каждого предприятия. Чтобы получить эксклюзивное новогоднее украшение, достаточно указать название компании и его описание. Причем чем более полным и интересным будет рассказ о своем бизнесе, тем более неповторимым получится елочная игрушка, которая, по мнению, ИИ отражает деятельность конкретного предприятия.

Ранее, в 2023 году Корпорация МСП организовала для представителей малого и среднего бизнеса Digital Елку. Ее целью было объединить предпринимателей из всех регионов страны, поздравить их с Новым годом и помочь им оставить цифровой след на праздничной онлайн-странице в виде именного шара на виртуальной елке. Как и годом ранее, праздничная площадка размещалась на МСП.РФ.

Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

В Мурманской области услуги в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» оказывает Центр «Мой Бизнес». Информацию о мерах поддержки бизнеса можно узнать по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, на сайте или по телефону (8152) 994-310 (ежедневно - с 9.30 до 18.00, звонок бесплатный).

Получить подробную информацию об инструментах финансовой поддержки можно на официальном сайте НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/