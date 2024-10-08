Корпорация развития Карелии познакомилась с работой инвеступолномоченных Мурманской области

В рамках сотрудничества с Корпорацией развития Мурманской областью, команда Корпорации развития и представители бизнеса Республики Карелия посетила муниципалитеты Кольского Заполярья и познакомилась с особенностями работы института инвеступолномоченных. В частности, представители инвест-команды Карелии познакомились с лучшими практиками работы инвеступолномоченных и посетили инвестиционные площадки Кировска и Апатитов.

В рамках обмена опытом делегация Карелии побывала на площадках реализованных инвестиционных проектов, в том числе резидентами Арктической зоны РФ, запуску которых также содействовали инвеступолномоченные.

В Мурманской области институт инвеступолномоченных действует на протяжении трёх лет, и до конца 2024 года такие же структуры в обязательном порядке должны быть внедрены во всех регионах страны в рамках нового инвестиционного стандарта Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Все мы прекрасно понимаем, как не просто реализовывать инвестиционные проекты. Есть огромное множество сложностей, которые касаются земельных участков, технологического присоединения, логистики. И здесь очень важно, чтобы именно внутри муниципалитета всегда был человек, который может инвестору оказать поддержку, достучаться наверх, если у инвестора нет такой возможности. Или решить проблему, если она в его компетенции. И на самом деле, этот институт действительно эффективно работает. Это отмечено и на федеральном уровне. Мурманская область была одной из первых в России, кто ввёл практику инвеступолномоченных и сейчас это становится обязательным элементом работы с инвестором», – отметил генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

В Кировске инвеступолномоченный Константин Леонов рассказал, как выстроена работа с предпринимателями. Обычно они приходят к нему на встречу, которые проводятся каждую среду в администрации города, с идеей открытия или расширения бизнеса или по любым возникающим проблемам. Как признаются предприниматели, обычно встреча с инвеступолномоченным – это единственный случай, когда они приходят в администрацию, далее, чаще всего, вопросы решаются «по звонку» или во взаимодействии с командой Центра развития бизнеса города.

«Я начинающий предприниматель, и многого не знаю. Поэтому если бы не было такого сопровождения, начиная от получения гранта, то, наверное, я бы так и не открыла кофейню. Это очень большой толчок дало», – отмечает предпринимательница Ольга Горяинова, которая благодаря победе в региональном конкурсе «Губернаторский старт» недавно открыла кофейню «Лыжник Сэм».

«Мы очень рады, что развитие предпринимательской инициативы в Кировске идёт большими темпами. Проекты, которые реализуют наши предприниматели, команда инвеступолномоченного сопровождает от обращения до текущих мероприятий, которые проводятся бизнесом, оказывая консультационную, имущественную, финансовую поддержку на протяжении всей работы предпринимателя в Кировске. Наша задача сделать так, чтобы максимальное число проектов было реализовано», – отметил инвеступолномоченный города Кировска, заместитель главы администрации Константин Леонов.

В Апатитах инвестиционная команда из соседнего региона побывала на еженедельной встрече инвестиционного уполномоченного с предпринимателями. Участники обсудили статус реализации проектов, возникающие вопросы, возможные пути их решения.

«На мой взгляд, назначение инвеступолномоченных – это не просто правильно, это одно из лучших управленческих решений, которое было принято губернатором относительно предпринимателей. К нам обращается человек, у которого есть идея, но в итоге он берёт помещение, получает субсидию и начинает развитие бизнеса. Мне кажется, сейчас начать бизнес в Апатитах очень просто, настолько всё без барьеров. Во всяком случае, всегда возникшую проблему можно дружно решить», – сказала инвеступолномоченный города Апатиты, заместитель главы администрации Любовь Савина.

Также гости познакомились с деятельностью запущенных инвестпроектов и резидентов АЗРФ: горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» и ресторана «Плато», отеля «Сокрома Гиперборея», АЗС «Ивекта», реализованного совместно с Корпораций развития Мурманской области, санатория «Изовела» и центра современного искусства «Сияние». Всего на сегодняшний момент на территории Кировско-Апатитовой агломерации действуют более 30 резидентов АЗРФ.

«Мы посмотрели, как выстроена работа инвеступолномоченных, их горящие глаза, как работает инвестиционная команда региона – это впечатляет. Я думаю, мы переймём этот опыт. Полезным стало знакомство с проектами резидентов арктических территорий. Мы понимаем, что предприниматели будут масштабироваться дальше и готовы работать с ними совместно с Мурманской областью, будем развивать Арктику. Это возможно только совместными усилиями», – сказала генеральный директор Корпорации развития Республики Карелия Елена Климчук.

Напомним, цель инвеступолномоченных – способствовать реализации инвестиционных проектов и помогать предпринимателям на местах. Сейчас в Мурманской области работают 26 инвеступолномоченных. Каждый год они помогают решить более полутысячи проблемных вопросов предпринимателей, которые могут возникать при реализации инвестиционных проектов. Для совершенствования механизма работы института инвеступолномоченных Корпорация развития Мурманской области проводит обучающие интенсивы «Школа инвеступолномоченных» и по распоряжению губернатора Андрея Чибиса на регулярной основе оценивает эффективность деятельности муниципалитетов в сфере работы с инвесторами.

«Хочется отметить, прежде всего, отношение Андрея Владимировича Чибиса к институту инвестиционных уполномоченных и к развитию региона в целом. Второе, наверное, это отношение градообразующих предприятий к поддержке субъектов малого-среднего предпринимательства и взаимодействие органов местной власти и субъектов бизнеса на месте. Видно, что люди общаются напрямую по любой возникшей проблеме. Это дорогого стоит», – добавила инвеступолномоченный Петрозаводска Наталья Иванычева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/