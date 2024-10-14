XVI Международный кинофестиваль «Северный характер» пройдёт в Мурманске с 11 по 17 ноябряНовый порядок выдачи справок, подтверждающих право участников СВО и членов их семей на преференции, начнёт действовать 1 ноября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.10.24 16:00

Корпорация развития Мурманской области будет развивать сотрудничество с инвестиционной командой Нижегородской области

Корпорация развития Мурманской области заключила соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Нижегородской области с целью обмена лучшими практиками по работе с инвесторами. Установочная встреча прошла 11 октября в Мурманске, в Центре управления регионом, в рамках рабочего визита инвестиционной команды Нижегородской области в Мурманскую область.

Сотрудничество агентств развития предусматривает обмен практиками и взаимное консультирование по актуальным вопросам сопровождения инвесторов и проектов государственно-частного партнёрства, проведение совместных мероприятий. Взаимодействие двух развитых промышленных регионов окажет положительное влияние на создание благоприятного инвестиционного климата, считают в Корпорации развития Мурманской области.

«Опыт работы с инвесторами Нижегородской области представляет для нас интерес, так как несмотря на множество отличий, в обоих наших регионах промышленность занимает ключевую роль в экономике, причем если посмотреть на структуру ВРП велика доля именно обрабатывающей промышленности. Корпорация развития Нижегородской области активно развивает все доступные инструменты по привлечению инвесторов, как и в Мурманской области действует территория опережающего развития. И сегодня мы видим, что благодаря реализации проектов по развитию транспортной логистики открываются новые возможности для межрегионального сотрудничества. При этом, у коллег есть многолетний опыт реализации инфраструктурных проектов по развитию социально важных проектов», — отметил генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

Отдельной темой рабочей поездки Корпорации развития Нижегородской области в Мурманскую область стало знакомство с транспортно-логистическим потенциалом Заполярья. Коллеги познакомились с портовыми возможностями Мурманска и западного берега Кольского залива, посетили площадки мурманского транспортного филиала «Норникеля» и будущего морского порта «Лавна». Также инвестиционная команда Нижегородской области побывала на площадке инвестиционного проекта, реализованного при поддержке Корпорации развития Мурманской области, — Кольской ВЭС.

«Коллеги из Мурманской области – это команда профессионалов, имеющая большой опыт в сопровождении и координации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства, являющихся важной составляющей регионального развития. Нам интересен опыт и кейсы коллег в реализации инфраструктурных проектов и привлечении инвесторов в условиях специфики арктических территорий – не самых простых в климатическом плане. В свою очередь мы также готовы поделиться своим опытом в создании и реализации проектов. Уверены, что с Корпорацией развития мы выстроим открытый и продуктивный диалог на благо наших регионов», – сказал заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

Напомним, Мурманская область занимает лидирующие позиции по привлечению инвестиций в Арктике, это территория реализации масштабных инфраструктурных логистических и промышленных инвестиционных проектов. Инвестиции в регион за пять лет составили 1,2 трлн рублей. Кроме того, Мурманская область является донором лучших практик по работе с инвесторами. По оценке Агентства стратегических инициатив, в регионе каждый год растёт уровень работы с инвесторами и реализуются социально значимые проекты в сфере государственно-частного партнёрства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Москва, Самара, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Уфа — самые дорогие мегаполисы по оценкам их жителей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 38 копеек, доллар прибавляет 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане попросили обустроить пешеходные переходы и установить светофор-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)Минздрав России разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика