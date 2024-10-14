Корпорация развития Мурманской области будет развивать сотрудничество с инвестиционной командой Нижегородской области

Корпорация развития Мурманской области заключила соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Нижегородской области с целью обмена лучшими практиками по работе с инвесторами. Установочная встреча прошла 11 октября в Мурманске, в Центре управления регионом, в рамках рабочего визита инвестиционной команды Нижегородской области в Мурманскую область.

Сотрудничество агентств развития предусматривает обмен практиками и взаимное консультирование по актуальным вопросам сопровождения инвесторов и проектов государственно-частного партнёрства, проведение совместных мероприятий. Взаимодействие двух развитых промышленных регионов окажет положительное влияние на создание благоприятного инвестиционного климата, считают в Корпорации развития Мурманской области.

«Опыт работы с инвесторами Нижегородской области представляет для нас интерес, так как несмотря на множество отличий, в обоих наших регионах промышленность занимает ключевую роль в экономике, причем если посмотреть на структуру ВРП велика доля именно обрабатывающей промышленности. Корпорация развития Нижегородской области активно развивает все доступные инструменты по привлечению инвесторов, как и в Мурманской области действует территория опережающего развития. И сегодня мы видим, что благодаря реализации проектов по развитию транспортной логистики открываются новые возможности для межрегионального сотрудничества. При этом, у коллег есть многолетний опыт реализации инфраструктурных проектов по развитию социально важных проектов», — отметил генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

Отдельной темой рабочей поездки Корпорации развития Нижегородской области в Мурманскую область стало знакомство с транспортно-логистическим потенциалом Заполярья. Коллеги познакомились с портовыми возможностями Мурманска и западного берега Кольского залива, посетили площадки мурманского транспортного филиала «Норникеля» и будущего морского порта «Лавна». Также инвестиционная команда Нижегородской области побывала на площадке инвестиционного проекта, реализованного при поддержке Корпорации развития Мурманской области, — Кольской ВЭС.

«Коллеги из Мурманской области – это команда профессионалов, имеющая большой опыт в сопровождении и координации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства, являющихся важной составляющей регионального развития. Нам интересен опыт и кейсы коллег в реализации инфраструктурных проектов и привлечении инвесторов в условиях специфики арктических территорий – не самых простых в климатическом плане. В свою очередь мы также готовы поделиться своим опытом в создании и реализации проектов. Уверены, что с Корпорацией развития мы выстроим открытый и продуктивный диалог на благо наших регионов», – сказал заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

Напомним, Мурманская область занимает лидирующие позиции по привлечению инвестиций в Арктике, это территория реализации масштабных инфраструктурных логистических и промышленных инвестиционных проектов. Инвестиции в регион за пять лет составили 1,2 трлн рублей. Кроме того, Мурманская область является донором лучших практик по работе с инвесторами. По оценке Агентства стратегических инициатив, в регионе каждый год растёт уровень работы с инвесторами и реализуются социально значимые проекты в сфере государственно-частного партнёрства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/