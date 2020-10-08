Корпорация развития Мурманской области должна стать проактивным институтом привлечения капитала в регион

Не только сопровождать «готовые» проекты, но и самим инвестировать в будущее – такую задачу поставил глава региона Андрей Чибис перед Корпорацией развития Мурманской области.

«Идут инвестиции, за инвестициями идут люди, появляются рабочие места, появляются налоги, новые технологии. Важно, чтобы Корпорация развития стала настоящим проактивным институтом – своего рода как «ВЭБ», но в Мурманской области», – отметил губернатор в ходе знакомства с работой КРМО.

По словам директора организации Светланы Панфиловой, именно сейчас, когда в полную силу заработали преференции для резидентов Арктической зоны, спрос на услуги Корпорации как «службы одного окна» для сопровождения проектов от идеи до запуска особенно велик.

Вместе с тем институт развития нуждается в укреплении профессиональной команды, увеличении цифровой составляющей своей работы, создании механизмов привлечения инвестиций, подготовки и финансирования проектов с нуля.

Помочь КРМО в совершенствовании её деятельности пообещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона особо подчеркнул важность не только организационной, но финансовой поддержки перспективных стартапов. Необходимые ресурсы, по словам Андрея Чибиса, у области есть.

«Не просто сопровождать проекты, которые есть, – с этой задачей Корпорация успешно справляется. Главное – иметь опцию и гибкий механизм инвестиций в новые проекты, которые потом вырастают, капитализируются. На старте – а это делается во всех цивилизованных институтах развития, – государство в лице Мурманской области вкладывается, чтобы, в том числе, и инвесторам потенциальным показать интерес и доверие к этому проекту со стороны публичной власти», – пояснил губернатор.

Андрей Чибис лично возглавил наблюдательный совет Корпорации. Как сообщил глава области, в региональный бюджет 2021 года будут заложены средства на поддержку новых проектов с помощью КРМО. Самой Корпорации также будут предоставлены возможности для формирования новой команды, максимальной цифровизации работы и повышения её эффективности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, АО «Корпорация развития Мурманской области» было создано в 2013 году как специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Заполярье. На сегодняшний день в портфеле Корпорации – 30 крупных инвестпроектов и 161 инициатива, участие в создании ТОР «Столица Арктики» и подготовке предложений Мурманской области в федеральное арктическое законодательство.