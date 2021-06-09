Мурманчан приглашают сажать деревьяБолее 300 спортивных мероприятий пройдут в Мурманской области этим летом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)09.06.21 12:00

Корпорация развития Мурманской области и АО «Федорово Рисорсес» подписали соглашение о сопровождении проекта «Фёдорова Тундра»

Корпорация развития Мурманской области и АО «Фёдорово Рисорсес» подписали соглашение о сопровождении проекта «Фёдорова Тундра». Документ будет способствовать активизации совместной работы одного из главных региональных институтов развития и компании-оператора инвестиционного проекта по освоению крупнейшего в Европе месторождения металлов платиновой группы (МПГ).

Проект «Фёдорова Тундра» предусматривает создание в Мурманской области к 2027 году современного высокотехнологичного горно-обогатительного комбината для добычи руды и производства флотационного концентрата с платиноидами. На месторождении планируется добывать до 16 млн тонн руды в год и производить до 250 тысяч тонн концентрата, содержащего цветные металлы и МПГ. АО «Фёдорово Рисорсес» выступает в качестве компании-оператора проекта и владельца лицензии на разработку месторождения.

Инвестиции в строительство ГОКа составят более 60 млрд рублей. При проектировании и строительстве промышленных объектов комбината особое внимание будет уделено вопросам ответственного природопользования, применению наилучших доступных технологий (НДТ) для минимизации воздействия на окружающую среду, всесторонней оценке экологических и социальных аспектов проекта по российским и международным стандартам, а также налаживанию конструктивного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.

Реализация проекта откроет новые горизонты развития сразу для нескольких муниципалитетов Кольского Заполярья, позволит задействовать потенциал ученых Кольского научного центра РАН и региональных образовательных учреждений, создать порядка 1200 высокооплачиваемых рабочих мест.

Проект «Фёдорова Тундра» получил поддержку на уровне правительства РФ и Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Для компенсации затрат инвесторов на строительство дорожной и электроэнергетической инфраструктуры из федерального бюджета будет выделено более 6 млрд рублей.

В регионе проект реализуется при содействии регионального правительства и АО «Корпорация развития Мурманской области», которые координируют взаимодействие компании-оператора с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, освоение месторождения Фёдорова Тундра – это новая глава в развитии горно-обогатительного комплекса на Кольском полуострове, а также расширение линейки производимой здесь продукции.

Проект «Фёдорова Тундра» важен и в масштабах всей России, так как не только содействует индустриальному развитию ее Арктических территорий, но и формирует ресурсную базу для передового технологического развития отечественной экономики.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко - это успешный профессионал, носитель региональной идентичности, умеющий решать проблемы людей
-

Последние комментарии

Сергей
09.06.21 00:50
Один вопрос: зачем ТАМ строят детсад, полный бред с местом постройки!!! Тот же БРЕД с новой школой, принудиловка с ПЕРЕХОДОМ в новую школу (для детей стресс). Как площадку благоустроить - спросим, ка
Комментарий к новости:До наступления зимы планируется завершить строительство нового детского сада в Североморске
Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:50«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежа-PRO Валюту (16+)Рубль утром в среду умеренно повышается против доллара и евро-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали предложение о введении запрета на взимание комиссии при внесении гражданами оплаты за жилищно-коммунальные услуги
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика