Корпорация развития Мурманской области и АО «Федорово Рисорсес» подписали соглашение о сопровождении проекта «Фёдорова Тундра»

Корпорация развития Мурманской области и АО «Фёдорово Рисорсес» подписали соглашение о сопровождении проекта «Фёдорова Тундра». Документ будет способствовать активизации совместной работы одного из главных региональных институтов развития и компании-оператора инвестиционного проекта по освоению крупнейшего в Европе месторождения металлов платиновой группы (МПГ).

Проект «Фёдорова Тундра» предусматривает создание в Мурманской области к 2027 году современного высокотехнологичного горно-обогатительного комбината для добычи руды и производства флотационного концентрата с платиноидами. На месторождении планируется добывать до 16 млн тонн руды в год и производить до 250 тысяч тонн концентрата, содержащего цветные металлы и МПГ. АО «Фёдорово Рисорсес» выступает в качестве компании-оператора проекта и владельца лицензии на разработку месторождения.

Инвестиции в строительство ГОКа составят более 60 млрд рублей. При проектировании и строительстве промышленных объектов комбината особое внимание будет уделено вопросам ответственного природопользования, применению наилучших доступных технологий (НДТ) для минимизации воздействия на окружающую среду, всесторонней оценке экологических и социальных аспектов проекта по российским и международным стандартам, а также налаживанию конструктивного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.

Реализация проекта откроет новые горизонты развития сразу для нескольких муниципалитетов Кольского Заполярья, позволит задействовать потенциал ученых Кольского научного центра РАН и региональных образовательных учреждений, создать порядка 1200 высокооплачиваемых рабочих мест.

Проект «Фёдорова Тундра» получил поддержку на уровне правительства РФ и Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Для компенсации затрат инвесторов на строительство дорожной и электроэнергетической инфраструктуры из федерального бюджета будет выделено более 6 млрд рублей.

В регионе проект реализуется при содействии регионального правительства и АО «Корпорация развития Мурманской области», которые координируют взаимодействие компании-оператора с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, освоение месторождения Фёдорова Тундра – это новая глава в развитии горно-обогатительного комплекса на Кольском полуострове, а также расширение линейки производимой здесь продукции.

Проект «Фёдорова Тундра» важен и в масштабах всей России, так как не только содействует индустриальному развитию ее Арктических территорий, но и формирует ресурсную базу для передового технологического развития отечественной экономики.