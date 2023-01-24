Корпорация развития Мурманской области и МГТУ подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее совместную подготовку молодых квалифицированных кадров в части экономического и инвестиционного развития для работы в Арктике.

В рамках сотрудничества уже этой весной студенты четвертого курса пройдут преддипломную практику в Корпорации развития Мурманской области. За полтора месяца ребята больше узнают об инвестпроектах, которые реализуются в регионе и о перспективах для молодых специалистов. Также на собственном опыте студенты ощутят специфику сопровождения инвесторов и действия механизма государственно-частного партнёрства.

«В Корпорации развития работает молодая сплоченная команда, нацеленная на результат. Сотрудники пришли в профессию совершенно из разных направлений, а ребята уже в вузе получают знания в сфере, которая сегодня активно развивается. В Мурманской области значительный приток инвестиционных проектов, поэтому специалисты в их реализации нужны, как никогда», — прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

В результате прохождения практики студенты освоят навыки, которые помогут им в профессиональной деятельности. Кроме того, полученные знания лягут в основу дипломных работ.

«Студенты направления Инноватика — это будущие специалисты в сфере экономики, компетентные сопровождать и управлять инновационными и инвестиционными проектами. Наши ребята изучили основы бизнес-планирования, и во время практики смогут применить их в реальной жизни. Надеемся, на плодотворную работу и масштабирование нашего сотрудничества», — отметила куратор направления, доктор экономических наук Майя Чечурина.

Отметим, это не первый опыт сотрудничества Корпорации развития Мурманской области и Мурманского государственного технического университета. В конце 2021 года в МГТУ инвесторы провели лекции для школьников и студентов о реализации ключевых проектов на территории Мурманской области. Записи лекций можно посмотреть в сообществе Корпорации развития «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru