Успех 16-серийного «Заполярного вальса» так впечатлил его создателей, что они всерьёз задумываются о съёмках продолженияВ муниципалитеты Мурманской области отправили новые школьные автобусы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.05.23 10:00

Корпорация развития Мурманской области опубликовала подборку событий, повлиявших на инвестклимат региона в марте

Корпорация развития Мурманской области представила подборку событий, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в марте 2023 года. Сборник публикуется ежемесячно на Инвестиционном портале Мурманской области и включает новости, связанные с реализацией инвестиционных проектов, а также мнения экспертов и аналитические данные.

В 2023 году в Мурманской области приступили к внедрению нового инвестиционного стандарта и в марте в рамках этой работы команда региона представила лучшие практики по работе с инвесторами в Москве. Участники и эксперты отметили региональный Инвестиционный портал за наполненность и доступность представленной информации, а также практику постоянного мониторинга активности инвеступолномоченных.

В марте стали известны подробности по проекту строительство газопровода на территории Мурманской области: компания «Газпром» создала проектный офис «Север — Центр», в задачи которого входит реализация проекта магистрали «Волхов — Мурманск» и проектировщики уже приступают к инженерным изысканиям. Кроме того, в прошлом месяце был завершен первый этап строительства трассы водоснабжения на западный берег Кольского залива, необходимую для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие Севморпути, а также для жителей ближайших населенных пунктов. Кроме того, в марте площадка одного из ключевых инвестиционных проектов в области зеленой энергетики, Кольской ВЭС, стала местом для съемки кино.

Главной же новостью, привлекшей внимание к Мурманской области на федеральном уровне, стало укрепление сотрудничества с Арменией. Губернатор Андрей Чибис посетил Республику и провёл ряд рабочих встреч, невправленных на укрепление, в том числе, экономического сотрудничества.

«Бизнес-отношения между регионами России и Армении – прочный фундамент для укрепления наших дружественных отношений. Уверен, что мы найдем с вами множество точек соприкосновения, которые можно будет раскрыть», - прокомментировал результаты визита вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян.

Кроме того, в марте Андрей Чибис сообщил, что за последние два года в одной из ключевых отраслей Мурманской области – рыбопромышленной, создано 850 дополнительных рабочих мест. Таким образом, сегодня в рыболовстве и переработке занято 7500 северян.  Напомним, рыбохозяйственный комплекс входит в топ-5 высокооплачиваемых отраслей региона.

Как сообщает региональная Корпорация развития, в прошлом месяце Арктическая зона РФ пополнилась новыми резидентами от Мурманской области – количество проектов, реализуемых с использованием арктических преференций, увеличилось до 189. Новые резиденты планируют реализовать проекты по созданию административно-бытового комплекса и станции обслуживания автомобилей в Мурманске.

Все выпуски дайджеста опубликованы на Инвестиционном портале Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Может ли гуманитарий стать айтишником и много зарабатывать: реальная история, лайфхаки и раскрытие мифов
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
-Правовая консультация (18+)Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Декрет: кому ухаживать за ребёнком и надо ли спрашивать о личной жизни. Мнения работодателей и сотрудников разделились-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 1,83 рубля, доллар похудел на 1,05 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика