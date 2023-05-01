Корпорация развития Мурманской области опубликовала подборку событий, повлиявших на инвестклимат региона в марте

Корпорация развития Мурманской области представила подборку событий, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в марте 2023 года. Сборник публикуется ежемесячно на Инвестиционном портале Мурманской области и включает новости, связанные с реализацией инвестиционных проектов, а также мнения экспертов и аналитические данные.

В 2023 году в Мурманской области приступили к внедрению нового инвестиционного стандарта и в марте в рамках этой работы команда региона представила лучшие практики по работе с инвесторами в Москве. Участники и эксперты отметили региональный Инвестиционный портал за наполненность и доступность представленной информации, а также практику постоянного мониторинга активности инвеступолномоченных.

В марте стали известны подробности по проекту строительство газопровода на территории Мурманской области: компания «Газпром» создала проектный офис «Север — Центр», в задачи которого входит реализация проекта магистрали «Волхов — Мурманск» и проектировщики уже приступают к инженерным изысканиям. Кроме того, в прошлом месяце был завершен первый этап строительства трассы водоснабжения на западный берег Кольского залива, необходимую для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие Севморпути, а также для жителей ближайших населенных пунктов. Кроме того, в марте площадка одного из ключевых инвестиционных проектов в области зеленой энергетики, Кольской ВЭС, стала местом для съемки кино.

Главной же новостью, привлекшей внимание к Мурманской области на федеральном уровне, стало укрепление сотрудничества с Арменией. Губернатор Андрей Чибис посетил Республику и провёл ряд рабочих встреч, невправленных на укрепление, в том числе, экономического сотрудничества.

«Бизнес-отношения между регионами России и Армении – прочный фундамент для укрепления наших дружественных отношений. Уверен, что мы найдем с вами множество точек соприкосновения, которые можно будет раскрыть», - прокомментировал результаты визита вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян.

Кроме того, в марте Андрей Чибис сообщил, что за последние два года в одной из ключевых отраслей Мурманской области – рыбопромышленной, создано 850 дополнительных рабочих мест. Таким образом, сегодня в рыболовстве и переработке занято 7500 северян. Напомним, рыбохозяйственный комплекс входит в топ-5 высокооплачиваемых отраслей региона.

Как сообщает региональная Корпорация развития, в прошлом месяце Арктическая зона РФ пополнилась новыми резидентами от Мурманской области – количество проектов, реализуемых с использованием арктических преференций, увеличилось до 189. Новые резиденты планируют реализовать проекты по созданию административно-бытового комплекса и станции обслуживания автомобилей в Мурманске.

Все выпуски дайджеста опубликованы на Инвестиционном портале Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru