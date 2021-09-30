Корпорация развития Мурманской области планирует развивать инвестиционные проекты в сфере энергетики совместно с холдингом ERSO

На Всероссийской неделе ГЧП в Москве Корпорация развития Мурманской области и АО «Электрозавод», входящее в состав международного холдинга ERSO, подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве.

Со стороны Корпорации развития свою подпись поставила генеральный директор – Светлана Панфилова, со стороны Электрозавода – руководитель компании Горан Малбашич.

Холдинговая компания ERSO планирует реализовать в Мурманской области ряд инвестиционных проектов в сфере ЖКХ, энергетики, в том числе проектов зеленой энергетики, при государственной поддержке инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ. После подписания соглашения стороны согласуют перечень объектов для реализации инвестиционных проектов.

«Мы работаем над созданием условий для развития инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места региону и обеспечат увеличение налоговых поступлений в бюджет. Вместе с новым партнёром мы сможем реализовать важные проекты для региона в строительстве, энергетике и ЖКХ», – отметила Светлана Панфилова.

Как сообщает региональная Корпорация развития, международный холдинг ERSO ориентирован на комплексное оснащение и реализацию проектов нового строительства, реконструкцию и модернизацию объектов энергетики. В его состав входит 4 производственные площадки, собственные проектный и научно-исследовательский институты, конструкторское бюро, сервисные и испытательные центры. Основным направлением деятельности является энергетическое машиностроение.