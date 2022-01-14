Корпорация развития Мурманской области представила дайджест событий, повлиявших на инвестиционный климат в декабре

Рост объёма инвестиций в Мурманской области на 20% в 2021 году, привлечение тринадцати новых резидентов АЗРФ и укрепление позиций региона в федеральных рейтингах стали главными инвестиционными событиями декабря по версии региональной Корпорации развития. Подробный обзор представлен в новом выпуске дайджеста на инвестиционном портале Мурманской области.

Корпорация развития Мурманской области представила дайджест событий, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в декабре. В прошедшем месяце Мурманская область вновь стала лидером по привлечению резидентов в Арктическую зону РФ. Количество проектов, реализуемых с использованием арктических преференций, увеличилось на 13, до 106 (по состоянию на 13.01.2021 их число составляет уже 110). Среди них проекты создания всесезонного лыжного центра в Мурманске, форелевого хозяйства в Печенгском округе, модернизации деревообрабатывающего завода в Верхнетуломском.

В декабре члены правительства Мурманской области представили результаты работы за год. Губернатор Андрей Чибис отметил, что рост инвестиций за 9 месяцев 2021 года в Мурманской области составил почти на 20%. Кроме того, регион получил одобрение на 14 миллиардов рублей в виде инфраструктурных кредитов на создание инженерных сетей и систем водоснабжения под инвестпроекты. А заместитель губернатора Ольга Кузнецова озвучила планы по привлечению новых резидентов АЗРФ и ТОР «Столица Арктики» в 2022 году. Кроме того, Мурманская область в декабре показала динамику в федеральных рейтингах. Так, по инвестициям в инфраструктуру ТКО Мурманская область вошла в ТОП-10 и заняла на 7 место среди регионов РФ

«Также в декабре Корпорация развития отметила своё восьмилетие. К этой дате, уже по традиции, мы подготовили восемь итогов деятельности за год и представили их на пресс-конференции с журналистами Северо-Западного федерального округа, – отметила генеральный директор региональной Корпорации развития Светлана Панфилова, – Помимо того, что объём инвестиций по сопровождаемым Корпорацией проектам увеличился до 400 млрд рублей, у нас появились новые направления деятельности – поиск перспективных инвестиционных ниш в регионе, а также вместе с органами власти ведем работу над созданием инфраструктуры для проектов».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инвест-дайджест публикуется каждый месяц, начиная с июля 2021 года, и содержит новости, связанные с реализацией важных для экономики инвестиционных проектов.