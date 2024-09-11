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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.24 16:30

Корпорация развития Мурманской области представила дайджест событий, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в июле-августе 2024 года

Сборник содержит обращения официальных лиц, публикации ведущих средств массовой информации, мнения экспертов. В дайджесте можно найти исчерпывающую информацию о существующих мерах поддержки бизнеса.

В июле первый вице-премьер Денис Мантуров поддержал модернизацию 10-го СРЗ — старейшего судоремонтного завода на Кольском полуострове. После модернизации завод сможет осуществлять не только судоремонт, но и судостроение.

Кроме того, в июле губернатор Мурманской области Андрей Чибис указом Президента России Владимира Путина назначен на должность председателя комиссии Госсовета РФ по направлению Северный морской путь и Арктика.

Ещё одно важное событие июля — запуск АЗС в арктическом стиле в Апатитах. Объём инвестиций составил порядка 23 миллионов рублей, а региональное финансирование составило почти 50% стоимости проекта.

В августе президент России Владимир Путин одобрил мастер-планы по развитию опорных населённых пунктов Арктики в Мурманской области. До 2035 года планируется инвестировать более 4 трлн рублей в опорные агломерации, из которых 72% составят частные инвестиции, и будет создано более 30 тысяч новых рабочих мест.

Также в августе губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил обновлённый план «На Севере — жить» до 2030 года, в рамках которого будут реализованы важнейшие проекты для устойчивого развития Арктики.

В августе случилось ещё одно значимое событие для северян: дочерняя компания «Самолёт — Регионы», являющаяся резидентом Арктической зоны Российской Федерации, начала строить новый жилой комплекс «Кольские огни» в Коле. Проект такого масштаба, реализуемый частным девелопером, стал первым в Кольском Заполярье за 30 лет.

А в самом конце календарного лета было подписано соглашение о строительстве ещё трёх новых жилых комплексов в Мурманске, Кировске и Мончегорске. Общий объём инвестиций в проекты составит около 25 млрд рублей, а их потенциал оценивается более чем в 200 тысяч квадратных метров.

Напомним, все выпуски Инвестиционного дайджеста, включая свежий выпуск, можно найти на Инвестиционном портале Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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