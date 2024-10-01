Корпорация развития Мурманской области представила коллегам из Карелии успешные практики работы с инвесторами

В Мурманской области проходит рабочий визит Корпорации развития Республики Карелия, а также представителей бизнеса. Рабочая поездка проходит в рамках действующего соглашения о сотрудничестве между агентствами развития двух регионов, заключенного в 2022 году. Цель поездки – обмен лучшими практиками по работе с инвесторами на арктических территориях.

Мурманская область – лидер по привлечению инвестиций в Арктике и территория реализации масштабных логистических и промышленных инвестиционных проектов. Инвестиции в регион за пять лет составили 1,2 трлн рублей, кроме того, Мурманская область является донором лучших практик по работе с инвесторами. По оценке Агентства стратегических инициатив в регионе каждый год растёт уровень работы с инвесторами и реализуются социально значимые проекты в сфере государственно-частного партнёрства.

«Мы работаем с любыми проектами, не делая различий между малыми или крупными предпринимателями. Любой инвестор приходит в Корпорацию развития и получает всю необходимую поддержку в части подбора земельных участков, пакета мер поддержки, которые подходят непосредственно для его бизнеса, а также административное сопровождение на протяжении всего цикла проекта», – рассказал генеральный директор Корпорации Мурманской области Артём Кукса.

Мурманская область и Республика Карелия – регионы со схожими климатическими условиями, почти 40% территории соседнего региона также входит в Арктическую зону РФ и попадает под действие специального преференциального режима. Чтобы инвестором было проще реализовывать свои проекты, на территории республики запущен промышленный технопарк. О том, как возможности площадки способствуют развитию камнеобрабатывающей промышленности в Арктике на встрече подробнее рассказали представители предприятия и его резиденты.

«Хочется обменяться опытом своей работы. В настоящий момент в регионе работает сильная команда по инвестиционному блоку – мы все работаем в одном направлении», – отметила руководитель Корпорации развития Республики Карелия Елена Климчук.

Одна из главных целей визита делегации Республики Карелия – познакомиться с особенностями работы института инвеступолномоченных в Мурманской области, который на протяжении трёх лет действует в регионе. До конца 2024 года институты инвеступолномоченных в обязательном порядке должны быть внедрены во всех регионах страны в рамках нового инвестиционного стандарта Министерства экономического развития РФ.

В рамках взаимодействия по обмену опытом 1 октября делегация Карелии посетит Кировск и Апатиты, а также побывает на площадках реализованных инвестиционных проектов, в том числе резидентов АЗРФ, запуску которых также содействовали инвеступолномоченные.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/