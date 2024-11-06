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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.24 16:30

Корпорация развития Мурманской области представила рейтинг работы инвеступолномоченных за III квартал 2024 года

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 5 ноября на оперативном совещании в правительстве региона руководитель Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса представил результаты мониторинга эффективности инвеступолномоченных за третий квартал 2024 года. По оценке Корпорации развития, в этот период помощь инвесторам и предпринимателям в реализации инвестпроектов наиболее активно оказывали уполномоченные города Кировска, Терского района и Североморска.

За минувшие три месяца инвеступолномоченные провели более 150 консультаций, помогли решить 185 вопросов, работа по 20 вопросам продолжается. А всего с начала года проведено 280 консультаций, оказана помощь в решении 460 вопросов. Так, при участии инвеступолномоченных предприниматели получили разрешение на размещение лодочной станции в Кольском районе, завершили строительство базы отдыха в районе Морской набережной в Кандалакше, в Варзуге оказали поддержку по проекту создания аптеки, а в Ловозерском районе разработали перечень проектов по софинансированию в рамках инициативного бюджетирования. Новые запущенные проекты в муниципалитетах – это главный эффект работы инвеступолномоченных, отмечает губернатор.

«Мы недавно на заседании правительства рассматривали тему реализации крупных экономических проектов, а сегодня смотрим, как работают в муниципалитетах те люди, которые должны помогать малому и среднему бизнесу решать проблемы, – сказал губернатор Андрей Чибис, – Благодарю инвеступолномоченных за активную позицию, я бы предложил измерять эффективность количеством новых проектов, которые появились на территории области. То, как инвеступолномоченные помогают предпринимателям реализовывать проекты, будет влиять на оценку эффективности муниципальных команд и меры их стимулирования».

Также на оперативном совещании были представлены муниципалитеты, где за минувшие три месяца помощь предпринимателям оказывалась наиболее качественно. В ряде случаев инвеступолномоченные оказывают сопровождение предпринимателям от идеи до открытия, как это было с проектом десертной в Кировске. Также благодаря вовлеченности инвеступолномоченных в муниципалитетах появляются новые резиденты АЗРФ. Один из таких примеров – проект создания заведения общественного питания в Умбе. В Североморске при содействии инвеступолномоченного в третьем квартале начал работу первый резидент АЗРФ: новый гаражно-складской комплекс открылся на месте бывшего пустыря, который вовлечь в инвестдеятельность предложила администрация.

«По итогам третьего квартала 2024 года среди городских округов в лидерах город Кировск, где достаточно активный инвеступолномоченный и администрация. Среди муниципальных районов в этот раз хотим отметить Терский район, а среди закрытых территориальных образований – город Североморск. Несмотря на сложность ведения бизнеса проекты в муниципалитете появляются», – сообщил генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Напомним, инвеступолномоченные – это представители муниципальной власти, чья задача – способствовать реализации инвестиционных проектов и помогать предпринимателям на местах. Институт инвеступолномоченных внедрен в Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2021 году, также по поручению главы региона на ежемесячной основе Корпорация развития проводит оценку работы института. Имена и способы связи с инвеступолномоченными можно найти на Инвестиционном портале, там же можно оставить отзыв о их работе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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