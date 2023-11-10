Корпорация развития Мурманской области приглашает на дни открытых дверей школьников и студентов

Региональная Корпорация развития проведёт экскурсии для юных северян. На дни открытых дверей приглашают учащихся 8-11 классов, студентов СПО, вузов и участников молодежных организаций.

Ребята узнают, какие инвестиционные проекты реализуются в Мурманской области, кто такие инвесторы и в чем заключается работа с ними, а также как строительство новых предприятий влияет на жизнь людей в родном городе. В игровой форме им расскажут о перспективных отраслях, которые развиваются в регионе, и за какими специалистами сегодня идёт гонка у работодателей.

«Сейчас вновь набирает популярность формат экскурсий на предприятия, в некотором роде Корпорация развития – тоже предприятие. Мы подготовили интересную программу, чтобы в легкой и понятной форме рассказать о серьезных вещах, влияющих на жизнь каждого человека, живущего в регионе. Уверены, полученная информация может помочь ребятам при дальнейшей профориентации и трудоустройстве», – сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

Экскурсии будут проходить несколько раз в месяц для организованных групп до 15 человек. Ознакомиться с правилами и подать заявку на посещение Корпорации развития может классный руководитель, представитель учебного заведения, либо лидер группы (староста, куратор и др.) через Инвестиционный портал (раздел «Школьникам и студентам») по ссылке.

Первыми участниками дня открытых дверей стали второкурсники из Мурманского арктического университета, учащиеся по специальности «Экономика и внешнеэкономическая деятельность». После экскурсии по Корпорации развития несколько молодых людей приняли решение продолжить знакомство с работой сопровожденцев инвестиционных проектов во время производственной практики.

Напомним, Корпорация развития Мурманской области является специализированной организацией по работе с инвесторами в регионе, уполномоченной представлять интересы правительства Мурманской области. Летом 2023 года сотрудники Корпорации развития провели уроки «Жить, учиться, работать на Севере!» для двухсот юных северян из разных муниципалитетов. Уроки получили положительную оценку регионального министерства образования. Кроме того, с 2023 года Корпорация развития сотрудничает с Мурманским арктическим университетом и принимает студентов на практику, в ходе которой они получают первый опыт реальной работы по специальности.

Фото: https://gov-murman.ru