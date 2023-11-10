В Мурманске и Кировске заработала автоматизированная система «Паркон-А», которая позволит выявлять нарушения правил остановки и стоянки автотранспортаМурманчане стали активней искать работу в преддверии зимы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 16:45

Корпорация развития Мурманской области приглашает на дни открытых дверей школьников и студентов

Региональная Корпорация развития проведёт экскурсии для юных северян. На дни открытых дверей приглашают учащихся 8-11 классов, студентов СПО, вузов и участников молодежных организаций.

Ребята узнают, какие инвестиционные проекты реализуются в Мурманской области, кто такие инвесторы и в чем заключается работа с ними, а также как строительство новых предприятий влияет на жизнь людей в родном городе. В игровой форме им расскажут о перспективных отраслях, которые развиваются в регионе, и за какими специалистами сегодня идёт гонка у работодателей.

«Сейчас вновь набирает популярность формат экскурсий на предприятия, в некотором роде Корпорация развития – тоже предприятие. Мы подготовили интересную программу, чтобы в легкой и понятной форме рассказать о серьезных вещах, влияющих на жизнь каждого человека, живущего в регионе. Уверены, полученная информация может помочь ребятам при дальнейшей профориентации и трудоустройстве», – сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

Экскурсии будут проходить несколько раз в месяц для организованных групп до 15 человек. Ознакомиться с правилами и подать заявку на посещение Корпорации развития может классный руководитель, представитель учебного заведения, либо лидер группы (староста, куратор и др.) через Инвестиционный портал (раздел «Школьникам и студентам») по ссылке.

Первыми участниками дня открытых дверей стали второкурсники из Мурманского арктического университета, учащиеся по специальности «Экономика и внешнеэкономическая деятельность». После экскурсии по Корпорации развития несколько молодых людей приняли решение продолжить знакомство с работой сопровожденцев инвестиционных проектов во время производственной практики.

Напомним, Корпорация развития Мурманской области является специализированной организацией по работе с инвесторами в регионе, уполномоченной представлять интересы правительства Мурманской области. Летом 2023 года сотрудники Корпорации развития провели уроки «Жить, учиться, работать на Севере!» для двухсот юных северян из разных муниципалитетов. Уроки получили положительную оценку регионального министерства образования. Кроме того, с 2023 года Корпорация развития сотрудничает с Мурманским арктическим университетом и принимает студентов на практику, в ходе которой они получают первый опыт реальной работы по специальности.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Антонина
09.11.23 22:52
Какая же родная Валентина Ивановна - слушать одно удовольствие
Комментарий к новости:Валентина Сидорова, художественный руководитель студии имидж-класс «Элегия»: о сибирском характере, о своей судьбе и поисках места в жизни
Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Комментарий к новости:Благотворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для четырёхлетнего Миши Калашникова – нашего земляка
-Правовая консультация (18+)Обязан ли работодатель индексировать заработную плату? Ответ знает эксперт «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)6 из 10 россиян берут работу на дом в выходные и праздники-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро снижается на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Участники СВО могут получить земельные участки по льготной программе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика