Корпорация развития Мурманской области присоединилась к меморандуму о сотрудничестве инвестиционных агентств Евразийского экономического союза

Корпорация развития Мурманской области приняла участие в конференции «ЕАЭС. Инвестиции без границ» — первом мероприятии, объединяющем агентства инвестиционного развития стран Евразийского экономического союза.

Мероприятие состоялось в Минске, в нём приняли участие более ста экспертов по привлечению и сопровождению инвестиций из Армении, Беларуси, Казахстана, России, а также гости из Узбекистана и Китая.

В ходе мероприятия генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса подписал меморандум о сотрудничестве инвестагентств ЕАС. Документ направлен на совместное развитие благоприятного инвестиционного климата в регионах-участниках. К меморандуму присоединились агентства развития и свободные экономические зоны ряда регионов Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении и Казахстана.

Кроме того, Артём Кукса принял участие в работе профильных сессий, посвящённых развитию инфраструктуры для инвестиционных проектов и совершенствованию механизмов государственно-частного партнёрства в странах ЕАЭС.

Также в продолжение заключенного в 2024 году соглашения о сотрудничестве, Корпорация развития Мурманской области провела переговоры с Национальным агентством инвестиций и приватизации Республики Беларусь, в ходе которых были намечены общие планы.

«За год, что мы сотрудничаем с Национальным агентством инвестиций и приватизации Республики Беларусь, удалось выстроить диалог. Наша корпорация активно делится опытом работы в ГЧП, так как у коллег это направление только набирает обороты. В свою очередь, нам интересен опыт создания индустриального парка с иностранными партнёрами, как это сделано на территории «Великого камня» в Минске. Республика Беларусь – один из главных иностранных партнёров Мурманской области, и совместная задача наших агентств развития – укреплять сотрудничество в сфере бизнеса и взаимных инвестиций. Во время этой рабочей поездки мы убедились в устойчивом интересе бизнеса к нашему региону и сегодня договорились, что Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь станет нашим проводником в общении с бизнесом, что укрепит доверие к нашему региону», – рассказал Артём Кукса.

Ключевым событием конференции стало подписание меморандума о сотрудничестве между агентствами развития и технопарками Республики Беларусь, Армении, Казахстана и российскими регионами. Документ предполагает совместную работу над предложениями по стимулированию взаимных инвестиций в экономики стран ЕАЭС и повышению их привлекательности для бизнеса. Корпорация развития Мурманской области также присоединилась к меморандуму.

«Конечно, страны-участницы любого союза заинтересованы в привлечении инвестиций прежде всего на свою территорию, здесь не уйти от конкуренции. Но, помимо конкуренции, есть место и сотрудничеству. И главную роль в нём играет взаимодействие инвестиционных агентств и институтов развития – для обмена опытом и лучшими практиками, для кооперационных проектов и предложения мер по стимулированию взаимных инвестиций. Эти идеи отражены в меморандуме, который подписали сегодня. Мы надеемся, что впоследствии к нему присоединятся другие агентства и корпорации развития», – отметила первый заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь Елена Перминова.

