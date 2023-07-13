Корпорация развития Мурманской области признана одной из самых эффективных организаций по работе с инвесторами в России. По оценке Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития региональная Корпорация развития входит в наивысшую группу «А».

Начиная с этого года Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития проводит независимую оценку качества работы региональных специализированных организаций по работе с инвесторами. На текущий момент уже 10 регионов прошли оценку, шесть из них подтвердили высокий уровень качества и показали высокий сервис в работе с потенциальными инвесторами.

Среди лучших эксперты отметили суперорганизацию по работе с инвесторами из Мурманской области. В результате исследования региональная Корпорация развития подтвердила высокий уровень работы с инвесторами, набрав 84%, что соответствует наивысшей группе «А». Также эксперты отметили высокое качество оказываемого сервиса для инвесторов (88%).

«Проведение независимой оценки региональных спецорганизаций способствует повышению уровня доверия инвесторов в регионе. Показатели Мурманской области является высокими, одни из лучших среди спецорганизаций, по которым на данный момент проведена оценка. Отдельные направления деятельности Корпорации развития будут рекомендованы другим регионам в качестве лучших практик», – отметил исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, оценка представляет собой широкую комплексную диагностику, направленную на проверку эффективности и качества оказываемых услуг для инвесторов. Она проводится по 80 показателям деятельности и учитывает существующие лучшие практики. В рамках оценки реальные инвесторы проводят «тайную закупку», что позволяет оценить работу «фронт-офиса» региональной спецорганизации. Отдельно в качестве позитивного фактора, влияющего на работу с инвесторами в регионе, эксперты отметили высокий уровень вовлеченности губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в деятельность по продвижению инвестиционного потенциала региона.

«Андрей Чибис активно принимает участие в мероприятиях, подписывает соглашения с крупными инвесторами, периодически собирает совещания по вопросам реализации различных проектов», – сказал Рафаэль Хусяиншин.

Кроме того, по результатам Национального рейтинга АСИ Корпорация развития Мурманской области в этом году улучшила свои показатели.

Фото: https://gov-murman.ru