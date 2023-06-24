Корпорация развития Мурманской области проводит уроки по инвестпотенциалу для молодёжи региона

Сотрудники Корпорации развития Мурманской области провели первые уроки «Жить, учиться, работать на Севере!» для школьников из Кировска, Полярных Зорь и ЗАТО Александровск – подопечных Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

На уроках в рамках занятий по истории родного края ребятам рассказали о том, чем привлекает Мурманская область: почему в Заполярье приезжают всё больше молодых специалистов и туристов, а крупные компании реализует здесь свои амбициозные проекты. Также в формате викторины ребята узнали о перспективных отраслях, которые развиваются в регионе.

Планируется, что во время летних каникул такие уроки пройдут, как минимум, для 200 ребят Мурманской области.

«Для подростков 8-9 классов информация о том, какие проекты реализуются в регионе крайне важна, ведь всё это – потенциальные рабочие места. И именно в этом возрасте молодёжь впервые начинает задумываться о том, кем они хотят стать. Важно показать им, какие возможности есть и появятся в следующие пять-десять лет. У наших же ребят есть преимущество – они могут реализовать свой потенциал на родной земле», – рассказал и.о. генерального директора Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики по информации, помогают провести уроки студенты третьего курса Мурманского Арктического университета, которые этим летом проходят производственную практику в региональной Корпорации развития. В будущем планируется, что уроки будут проводиться на постоянной основе с целью мотивации ребят жить, учиться и работать на Севере.

«Мы стараемся сделать всё, чтобы в рамках занятий «Малая родина» знакомство наших воспитанников с историей, культурой, природными ресурсами Заполярья и его промышленными достижениями было максимально интересным. Теперь нам в этом помогают представители Корпорации развития Мурманской области», – рассказал директор Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» Валентин Юрченко.

Фото: https://gov-murman.ru