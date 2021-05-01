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Мурманская область. Арктика (16+)01.05.21 10:00

Корпорация развития Мурманской области сопровождает проект освоения Африкандовского месторождения

Корпорация развития Мурманской области и АО «Аркминерал – Ресурс» подписали соглашение о сопровождении проекта освоения перовскит-титаномагнетитовых руд на Центральном участке Африкандовского месторождения в Мурманской области. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «Аркминерал – Ресурс» Андрей Тренин и генеральный директор Корпорации Светлана Панфилова.

Документ направлен на создание условий для долгосрочного и эффективного взаимодействия между инвестором, Корпорацией и органами власти в решении оперативных и стратегических вопросов при реализации проекта.

«Сотрудничество с компанией началось ещё задолго до того, как мы поставили свои подписи на официальном документе. Соглашение предполагает формализацию этого сопровождения инвестиционного проекта. Корпорация будет осуществлять все необходимые коммуникации между инвестором, Правительством области и структурами, которые будут задействованы в реализации этого проекта, а также оказывать содействие в получении государственной поддержки», – отметила генеральный директор Корпорации развития Светлана Панфилова.

Африкандовское месторождение одно из крупнейших месторождений перовскит-титаномагнетитовых руд во всем мире и одно из самых перспективных в России.

В рамках проекта планируется создание интегрированного химико-металлургического комплекса по производству диоксида титана, оксидов редкоземельных элементов, соединений ниобия и тантала. Инвестор построит на территории городского округа Полярные Зори в Мурманской области горно-обогатительный комбинат и всю необходимую для его функционирования инфраструктуру. Объем инвестиций в проект составит 17,9 млрд рублей. Разработка Африкандовского месторождения позволит создать 646 высокопрофессиональных рабочих мест и увеличит налоговую базу региона на 28,9 млрд рублей. Выход на проектную мощность заявлен на 2025 год.

«Сегодня большую часть редкоземельных металлов приходится импортировать. Поэтому этот проект является уникальным не только для региона, но и для всей страны. Так важно создать отечественную редкометаллическую и редкоземельную промышленность, чтобы в полной мере обеспечить не только ведущих российских высокотехнологичных производителей, но и выйти на мировые рынки», – отметил генеральный директор Аркминералс-ресурс Андрей Тренин.

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