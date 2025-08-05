Корпоративная демография: как предприятия Кольского полуострова решают кадровые вопросы через семейную политику

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, одной из тем оперативного совещания, которое состоялось 4 августа, стала семейно-ориентированная политика. Демографическая ситуация на предприятиях Мурманской области требует особого внимания. По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выстраивается сотрудничество с предприятиями региона. Анализ возрастной структуры сотрудников крупных предприятий региона показывает дисбаланс в сторону старших возрастных групп: только 27% работников относятся к молодёжи 18–35 лет, тогда как 49% составляют сотрудники 36–49 лет и 24% — старше 50 лет. Такая структура создаёт риски для устойчивого кадрового обеспечения промышленного сектора региона.

Ключевым инструментом улучшения демографической ситуации может стать семейно-ориентированная корпоративная политика. С 1 января 2026 года вступает в силу важная налоговая льгота — необлагаемый размер материальной помощи при рождении ребёнка увеличивается с 50 тысяч рублей до 1 млн. Это создаст дополнительные возможности для предприятий по поддержке сотрудников с детьми.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разработала комплексные рекомендации для работодателей. Они включают четыре основных направления: гибкие формы занятости, материальная поддержка семей, укрепление семейных ценностей и забота о здоровье работников.

В Мурманской области уже реализуются конкретные меры по укреплению здоровья работников на предприятиях и в учреждениях. Действует 80 корпоративных программ в 65 организациях региона. Министерством здравоохранения организован конкурс «Здоровый коллектив — 2025» для поощрения лучших практик. Особое внимание уделяется формированию здоровьесберегающей среды и профилактике профессионального выгорания.

Важным элементом кадровой политики стали мероприятия по содействию трудоустройству. Всероссийская ярмарка трудоустройства в июне 2025 года в Мурманской области объединила 80 работодателей, предложивших 2500 вакансий. Особое внимание уделялось профориентации молодёжи и поддержке самозанятости.

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш», являющегося составной частью стратегического плана «На Севере — жить!», был проведён пилотный форум социально ответственных работодателей, на котором были продемонстрированы лучшие корпоративные практики поддержки семей. Среди них — выплаты при рождении детей, льготное ипотечное кредитование, компенсации за детские сады, дополнительные выходные для родителей первоклассников. Эти меры не только улучшают качество жизни сотрудников, но и способствуют укреплению кадрового потенциала предприятий.

«Семейно-ориентированная кадровая политика — это не просто социальная ответственность бизнеса, а инструмент устойчивого развития предприятий региона. Создавая условия, при которых сотрудники могут уверенно планировать свою жизнь и строить семью, работодатели решают сразу две стратегические задачи: обеспечивают лояльность ценных кадров сегодня и формируют кадровый резерв на десятилетия вперед. Губернаторский проект «На Севере — малыш» нацелен на создание системных условий, при которых выигрывают и семьи, и работодатели, и регион в целом», — отметил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551360/#&gid=1&pid=6