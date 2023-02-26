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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.23 13:00

Корпоративное обучение: как и чему учатся работники, как события последних лет повлияли на обучение людей

Основная часть (71%) россиян по-прежнему считает, что во всех компаниях должна быть система обучения сотрудников. При этом корпоративное обучение есть у 55% респондентов (-2 п.п. к 2021 году). В основном, обучение проходит в смешанном формате: частично онлайн, частично офлайн (57%), полностью онлайн – 28% (+5 п.п.), офлайн – 15% (-5 п.п).

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как за год изменилось отношение соискателей к корпоративному обучению, насколько СВО и пандемия изменили формат корпоративного обучения на рынке труда.

Основная часть (71%) россиян по-прежнему считает, что во всех компаниях должна быть система обучения сотрудников. При этом корпоративное обучение есть у 55% респондентов (-2 п.п. к 2021 году). В основном, обучение проходит в смешанном формате: частично онлайн, частично офлайн (57%), полностью онлайн – 28% (+5 п.п.), офлайн – 15% (-5 п.п).

Чуть более четверти респондентов (27%, -5 п.п.) считает онлайн-формат более эффективным, ещё четверть – менее эффективным (-9 п.п). Чуть более половины (54%, +11 п.п.) проходили дистанционное обучение в компании, 27% – традиционные курсы повышения квалификации (+4 п.п.), 27% - тренинги с приглашением бизнес-тренингов (+3 п.п.), 20% - внутреннюю школу обучения в компании (+4 п.п), курсы по приобретению новых навыков – 21% (+6 п.п.).

Большая часть удовлетворена обучением (67%), которое им предоставила компаний. Не понравилось обучение 10% опрошенных в России. Ещё 22% поставили корпоративному обучению в своих компаниях оценку «3». Остальные затруднились ответить (наглядно на диаграмме 1).

Среди тех, у кого нет корпоративного обучения, чуть более половины (52%) предпочли бы традиционные курсы повышения квалификации (-2 п.п. за год), 53% дистанционное обучение (+7 п.п.), 38% тренинги с приглашением бизнес-тренера (+6 п.п.). 31% стажировку в других филиалов/офисы компании (-9 п.п.) (наглядно на диаграмме 2).

И в заключении в ходе опроса было важно понять, насколько события последних лет повлияли на систему корпоративного обучения в российских компаниях. Выяснилось, что сильнее всего на корпоративное обучение повлияли ограничения из-за пандемии COVID-19 (об этом заявил каждый третий опрошенный в России, 29%). Проведение СВО как влияющий фактор отмели 4%, мобилизацию – 3%, релокацию сотрудников – 2%.

Перечисленные выше события последних лет повлияли на систему корпоративного образования следующим образом: каждый третий (33%) опрошенный был вынужден перейти с офлайн-обучения на онлайн-обучение. Ещё 28% стали больше развивать обмен опытом между сотрудниками. 17% россиян, прошедших опрос, заявили, что у них на работе сократили программу/возможности обучения в сторонних организациях. И лишь в 6%, наоборот, возможности для обучение были увеличены (наглядно на диаграмме 3).

«Темой одной из секций на Международном форуме труда станут именно вопросы корпоративного обучения, которые крайне актуальны на данный момент. В первую очередь потому, что знания, полученные когда-то в школе, вузе или ссузе устаревают за 2-3 года, и без постоянного обновления, по сути, уже не нужны. Соискатели очень быстро теряют свою ценность как потенциальные сотрудники для работодателей, ведь они не имеют релевантных знаний. В связи с этим постоянное обучение – это не мода, не каприз времени, а реальная задача для выживания бизнеса, развития потенциала работников, а также человеческого капитала компаний», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

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