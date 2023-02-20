Корпоративов и подарков на 23 февраля и 8 Марта за год стало меньше, а число компаний, премирующих персонал в честь этих праздников, не изменилось

По сравнению с прошлым годом работодатели стали реже дарить подарки и проводить корпоративы на 23 февраля и 8 Марта. Премий будет столько же, сколько и в 2022-ом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Премии, приуроченные к 23 февраля, выплачивают в 14% российских компаний. Чаще всего это практикуют работодатели из Новосибирска и Нижнего Новгорода (по 14%), реже всего — из Санкт-Петербурга (7%). Бонусы к 8 Марта выдают в 18% организаций: шансов получить финансовое поощрение больше всего в Нижнем Новгороде (18%), меньше всего — в Москве и Санкт-Петербурге (по 10%).

Число компаний, премирующих сотрудников по случаю Дня защитника Отечества и Международного женского дня, за год не изменилось.

Подарками работодатели радуют сотрудников чаще, чем премиями. Презенты на 23 февраля предусмотрены в 42% компаний, на 8 Марта — в 47%, — это чуть меньше, чем год назад. Порадовать мужчин чаще всего планируют работодатели из Новосибирска (43%), женщин — из Екатеринбурга (49%). Наименее популярна такая практика в Санкт-Петербурге: на 23 февраля там дарят подарки 37% организаций, на 8 Марта — 42%.

Кому обычно дарит подарки бизнес? Чаще всего — рядовым сотрудникам (на День защитника Отечества — 40% работодателей, на Международный женский день — 43%), а также руководителям среднего звена (по 27%) и топ-менеджерам (по 21%). Презенты партнёрам готовят 11% и 12% компаний соответственно, клиентам — по 11%, представителям контролирующих организаций — по 4%.

Корпоративы по случаю гендерных праздников не слишком частое явление. Не планируют никаких торжеств 48% компаний, год назад корпоративы организовывались несколько чаще. В 23% организаций намечены два мероприятия — и на 23 февраля, и на 8 Марта. В 8% компаний проведут объединенный корпоратив, в 2% запланирован праздник только по случаю 23 февраля, столько же работодателей собираются праздновать только 8 Марта.

Без корпоративов чаще всего обходятся в Казани (53% работодателей), а два торжества (на 23 февраля и на 8 Марта) чаще всего проводят в Москве (20%).

Время проведения опроса: 9—16 февраля 2023 года.