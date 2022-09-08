Корпус К-3 «Ленинский комсомол» разделили на две части для выгрузки с «Атланта» и последующей транспортировки через улицы Кронштадта

Завершены работы по разделению прочного корпуса АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» на две части. Без этого мероприятия выгрузка К-3 на причал была бы технически невозможна. Кроме того, транспортировка лодки целиком по суше через город потребовала бы значительно увеличить масштаб работ по разбору дорожных конструкций, что фактически «обездвижило» бы весь Кронштадт.

Части К-3 разделены по отсеку-донору, установленного на месте давно выпиленного по соображениям безопасности реакторного отсека. Они будут воссоединены уже после установки в здание Музея военно-морской славы.

Разделение корпуса лодки производилось прямо на борту погружной баржи «Атлант», на которой сейчас находится К-3 и которая пришвартована в кронштадтском портовом терминале «Моби Дик».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, прочный корпус распилен при помощи алмазных технологий. В работе использована гидравлическая масляная станция мощностью двадцать пять киловатт и специальный алмазный канат, который приспособлен для резки металла. Такой способ резки позволяет обеспечить максимально ровные края, избежать деформации металла от воздействия температуры и изменения его свойств из-за выжигания углерода на кромках.

Чтобы стружка не попадала под канат, в место разреза постоянно подавалась вода. Она же предохраняла канат от перегревания. Плавному протеканию процесса разделения лодки способствовала сама форма прочного корпуса — округлая, без острых углов. К тому же, внутри отсек-донор пуст, поэтому алмазному канату приходилось справляться лишь с металлом прочного корпуса, толщина стенок которого в месте пропила составляет 3 см.

«Проект разделения прочного корпуса К-3 разработан конструкторским бюро «Малахит», которое создавало легендарную подводную лодку. Применены наиболее технологичные инженерные решения. Они позволили разделить К-3 аккуратным и безвредным для лодки образом. После транспортировки в Музей обе части соединятся без потери прочности и изменения внешнего вида. Уже после постановки К-3 в проектное положение будет восстановлен легкий корпус вокруг отсека донора, произведена окраска, начнется подготовка легендарного корабля к размещению внутренней экспозиции», — сказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Фото: пресс-служба АНО «Остров фортов».