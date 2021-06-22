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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.21 12:30

Корректировка платы за отопление и отключения горячей воды в центре внимания северян: ЦУР подвел итоги за прошедшую неделю

За минувшую неделю Центром управления регионом зафиксировано 763 обращения. Об этом сообщила на вчерашнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова. На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ» (27%), на втором — «Благоустройство» (16%), на третьем — «Дороги» (16%), на четвёртом — «Коронавирус» (7%).

В блоке «ЖКХ» чаще всего северяне жаловались на отключение горячей воды в связи с отсутствием информации о проведении плановых ремонтных работ. Также большое количество сообщений было получено на корректировку платы за отопление и отсутствие ремонта в подъездах.

На плохое качество горячей воды жаловались жители Ленинского района города Мурманска. Жители ЗАТО Видяево сообщали о повторной корректировке платы за тепло.

В блоке «Благоустройство» чаще всего поступали сообщения о  мусоре и песке на улицах, а также о проблемах благоустройства территорий, озеленения городов и поселков.

Большинство жалоб на неубранный мусор поступило из Мурманска. Жители домов по улицам Шабалина и Морская сообщали о необходимости убрать сухие деревья. Из Мончегорска поступали жалобы на «песчаные бури» в городе.

Блок «Дороги» представлен проблемами ремонта муниципальных дорог. Также северяне продолжают жаловаться на неудовлетворительное состояние дороги Гаджиево-Снежногорск.

В блоке «Коронавирус» большинство вопросов касалось порядка соблюдения ограничений по наполняемости общественного транспорта.

Кроме того, Мурманская область вошла в топ-10 майского рейтинга по числу обращений, оставленных гражданами в социальных сетях.

Рейтинг составлен из расчёта количества сообщений за месяц на тысячу человек населения. Всего в мае северяне оставили в соцсетях более 2900 сообщений о проблемах. Все они были оперативно зафиксированы Центром управления регионом и переданы в работу исполнителям.

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павел
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Простачок
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