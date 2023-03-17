Корректировка: жильцы более 1000 домов Мурманской области получают возврат переплаты за отопление по итогам 2022 года

Корректировка проводится один раз в год и только в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ). Таких в нашем регионе 1313. В 2023 году три четверти корректировок будут выполнены в сторону возврата населению. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, общая сумма возвратов составит почти 300 миллионов рублей.

«В 2022 году мы провели большую работу с управляющими организациями и ресурсоснабжающими компаниями с целью недопущения перетопов. Мы требовали жесткого соблюдения технических условий регулировки систем отопления домов. Чтобы с одной стороны в квартирах не было холодно, а с другой жарко. Ведь каждое превышение нормативной температуры негативно отражается в квитанциях жителей домов, где есть ОДПУ. В итоге, возвраты денежных средств сейчас получают жильцы более 1000 домов. Ещё порядка 280 ушли в плюс, там жильцам выставляется положительная корректировка, в основном в пределах 10 рублей за квадратный метр», – поясняет министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова.

На территории Мурманской области расчёт размера платы за отопление производится равномерно в течение года исходя из среднемесячного объёма потребления тепловой энергии за предыдущий год. На основании этого в первом квартале года происходит корректировка размера платы за отопление, обусловленная разницей между суммой, определенной исходя из показаний ОДПУ за предыдущий год, и суммой, предъявленной к оплате за отопление в текущем году. В зависимости от наличия этой разницы корректировка выполняется как в сторону уменьшения, так и в сторону доначисления.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, в случае несогласия с выставленными суммами необходимо обращаться в управляющие компании и к поставщикам теплового ресурса по телефонам, публикуемых в квитанциях. Если ответ не удовлетворит, то можно написать обращение в Госжилстройнадзор.