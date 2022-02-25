Корректировки областного бюджета предполагают дополнительные средства на тепло, здравоохранение, жильё и благоустройство

Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом внесён в региональную Думу законопроект о корректировках областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Он предусматривает направление дополнительных средств на самые актуальные потребности региона.

24 февраля глава региона представил проект поправок в бюджет на заседании Совета областной Думы. Андрей Чибис отметил, что актуализация правительством важнейших направлений расходов с учётом дополнительных поступлений в бюджет началась сразу после новогодних праздников. 2021 год область завершила с профицитом в объёме 17,8 млрд рублей, который сложился, прежде всего, благодаря росту налога на прибыль организаций на 24,9 млрд рублей, или на 78,4% по сравнению с 2020 годом.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в первую очередь губернатор предложил направить дополнительные средства на обеспечение бесперебойного снабжения потребителей области теплом и горячей водой. Речь, подчеркнул Андрей Чибис, идёт о больших деньгах. Предполагается увеличить заложенную в бюджете сумму в 4,5 млрд рублей до 9,9 млрд, а также предусмотреть дополнительные 117,7 млн рублей на компенсацию роста стоимости угля.

«Это делается для того, чтобы никаких рисков с прохождением отопительного периода и обеспечением горячей водой после него у нас не было. Параллельно с этим сейчас идёт непростое, серьёзное рассмотрение мер поддержки в правительстве Российской Федерации, мы здесь очень жёстко поставили вопрос. Потому что то, как сегодня растёт стоимость энергоносителей с учётом мировой конъюнктуры, бьёт по мазуто- и углезависимым регионам. Но в любом случае мы должны обезопасить наших жителей, поэтому предлагаем эти деньги предусмотреть, хотя могли бы пустить их на другие цели. У нас должна быть «подушка безопасности», – пояснил глава области.

Ещё одна важнейшая отрасль, куда правительство региона намерено вложить средства, – здравоохранение. Предлагается выделить дополнительно 838 млн рублей на закупку оборудования для больниц и 238 млн – на ремонты помещений под новое оборудование.

Отдельно 110 млн рублей пойдёт на оплату больницами налога на имущество. Параллельно с этим, как сообщил Андрей Чибис, главврачам совместно с Минздравом поручено передать в казну всю недвижимость, которую используют больницы, чтобы минимизировать налоговое бремя учреждений. Областному Минимущества поставлена задача во взаимодействии с муниципалитетами найти возможность использовать незадействованную недвижимость в иных целях.

100 млн рублей заложено в законопроекте дополнительно на снос пустующих жилых и нежилых объектов в городах и посёлках области. 49 млн – на ремонт жилых помещений, прежде всего, для расселения людей из аварийного жилья с использованием механизмов Фонда реформирования ЖКХ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, немалые средства – 294 млн рублей – предполагается добавить в статью расходов на благоустройство дворов. Изначально на эти цели в бюджете было заложено 475 млн рублей.

«Мы сейчас предметно, педантично с муниципалитетами постарались отработать реалистичный объём – сколько они смогут средств использовать. Поскольку в прошлом году большие деньги были выделены, но, к сожалению, по ряду городов мы видели, как дворы доделывались в последний момент. Кроме того, мы предусматриваем механизм подзаконных нормативных актов, когда экономия торгов во всех муниципалитетах без исключения сможет быть использована на поддерживающий ремонт по аналогии с тем, что мы делали в Мурманске. Муниципалитеты смогут направить сэкономленные деньги на те дворы, которые находятся в ужасном состоянии, но не попали пока в программу комплексного благоустройства», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441070/#&gid=1&pid=5