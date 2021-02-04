Корректировку цен на платное питание школьников обсудили в региональном Минобрнауки

Вопрос корректировки цен на платное питание заполярных школьников обсудили на рабочем совещании, организованном министерством образования и науки Мурманской области, с представителями муниципальных образований. Напомним, проведенный мониторинг показал, что в ряде муниципалитетов тарифными комиссиями принято решение о значительном повышении родительской платы за питание.

«Губернатор указал на недопустимость увеличения стоимости платного питания на 20, а тем более на 40% при четырёхпроцентном росте потребительских цен на товары и услуги по итогам 2020 года. Коллеги, прошу усилить контроль за стоимостью питания и не допускать необоснованного роста платы», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Глава ведомства также обратила внимание участников видеоконференции на необходимость включения в школьное меню северных продуктов, в частности оленины. Это позволит не только поддержать местных производителей, но и обеспечить детей качественной и полезной продукцией. Министр отметила, что 99,7% обучающихся 1-4-х классов государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций обеспечены сегодня бесплатным одноразовым питанием.

«На сегодняшний день блюда из оленины представлены в 50 школах Мурманска и одной в ЗАТО Александровск. Прошу проработать с организаторами питания, особенно в тех муниципалитетах, где в этой роли выступают комбинаты или центры школьного питания, возможность включения в рацион питания детей блюд из мяса оленей», – сказала министр.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, на совещании также обсудили вопросы организации родительского контроля качества горячего питания, рассмотрели требования к утверждению и размещению меню. О новых санитарно-эпидемиологических правилах к организации питания обучающихся, вступивших в силу 1 января 2021 года, представителям муниципалитетов рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.