Корреляции цен на рыбу на прилавках магазинов не видим - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков

Вылов рыбы в стране в текущем году может сохраниться на уровне прошлого года и составить 5 млн тонн, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в канун профессионального праздника рыбаков, который отмечается в ближайшее воскресенье. По его словам, к настоящему времени выловлено 2,375 млн тонн рыбы, что на 10% меньше, чем годом ранее. «Надеемся, что это отставание будет сокращено. И мы по итогам года сможем выйти на тот объём, который в прошлом году добыли - 5 млн тонн», - сказал он.

- Конечно, основная задача сейчас - провести лососёвую путину (началась 1 июня). Она идёт достаточно неплохо - выловили 13 тысяч тонн по состоянию на 7 июля. Это лучше, чем в 2019 году (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами), - сообщил Шестаков. - Понятно, что пока объёмы небольшие, и говорить о том, как закончится путина, преждевременно. Но в этом году были выделены дополнительные средства на научные исследования именно по лососям, и сейчас мы полностью мониторим их подходы непосредственно к промысловым участкам. Ожидания, которые у нас есть, достаточно оптимистичны. Наука говорит о том, что прогноз будет подтверждён и мы выловим 465 тысяч тонн лососей в этом году.

По его словам, это будет неплохой результат. «Этого хватит и для внутреннего рынка, и для экспорта. Ну и, конечно, хватит для того, чтобы обеспечить россиян красной икрой, - сказал он. - Цена на красную икру по сравнению с прошлым годом значительно выросла. В прошлом году объём вылова лососей был небольшим, и сейчас остатки реализуются по высоким ценам».

Отвечая на вопрос о ценах на рыбу, Шестаков заявил, что «этот вопрос достаточно тяжёлый». Проблема, по его мнению в том, что «прямой корреляции и зависимости от цен рыбаков цен на прилавке нет». «Мы динамику изменения цен в течение даже одного года, даже сезона у рыбаков видим, а корреляции на прилавках не видим», - сказал он.

Вместе с тем глава ведомства заявил, что во многом рассчитывает на лососевую путину. «Если нам удастся всю её отловить, то, конечно, мы ожидаем, что цены также среагируют на эти показатели, и мы увидим хорошую динамику», - сказал он.

Говоря о ситуации вокруг ограничений поставок рыбы в Китай, Шестаков сообщил, что работа с китайскими коллегами идёт активно. «Но, к сожалению, пока договориться об открытии поставок рыбной продукции навалом не получается. Каких-то дополнительных требований, да и вообще требований, с китайской стороны не предъявляется, - сказал он. - Не представляются и протоколы испытаний по тем выявлениям (вируса COVID-19), которые якобы имеют место на нашей продукции. Но при этом мы все равно не оставляем попыток для того, чтобы договориться с китайской стороной о возобновлении поставок на экспорт навалом».

После того, как Китай в конце прошлого года прекратил приём иностранных судов из-за опасения распространения коронавируса, российские рыбаки стали отправлять рыбу в рефконтейнерах. Кроме того, в качестве транзитной страны начали использовать республику Корея.

«Но и здесь есть риски и ограничения, - сказал Шестаков. - Сейчас порядка 40 тысяч тонн рыбы ожидает разгрузки в портах Китая, в одном из портов выгрузка рыбной продукции из рефконтейнера приостановлена».

По его словам, за полгода поставки рыбы в республику Корея составили порядка 300 тысяч тонн. Рост составил почти 60%. «Это связано с тем, что продукция идёт в дальнейшем транзитом в Китай», - уточнил он.

Как считает Шестаков, возобновление поставок напрямую в Китай имеет важное значение, прежде всего, для того, чтобы разгрузить холодильные мощности на Дальнем Востоке, особенно в порту Владивостока, для приёма лососей.