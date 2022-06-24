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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.22 09:00

Корреспонденты ведущих западных информационных агентств «слетелись» в Харьков на «запах» фейков от неонацистов ВСУ

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса.

Как сообщает function.mil.ru, «достоверно установлено, что специалистами 72 центра информационно-психологических операций ВСУ готовятся очередные циничные провокации с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам:

в Первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона «Кракен» и 113 бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города. При этом, здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств;

в Одессу прибыли два репортера новостного канала «CNN» в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона «Азов». Запланирована видеосъёмка подготовленных террористических актов на гражданских объектах, для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий.

Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Ещё раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие социальные объекты в военных целях:

в Дружковке Донецкой Народной Республики на территории школы №8 (ул. Богдана Хмельницкого) боевиками националистических батальонов оборудованы опорные пункты, установлена артиллерия и РСЗО, при этом, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась;

в Вольнянске Запорожской области в здании профессионально-технического училища №64 (ул. Пушкина) дислоцирована группа иностранных наёмников, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерия;

в Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Академика Павлова) украинские националисты оборудовали огневые позиции. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран коллективного Запада, которые продолжают «закрывать глаза» на многочисленные военные преступления киевского режима».

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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