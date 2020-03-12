Корвет «Гремящий» отправился с Северного флота на Балтику после прохождения государственных ходовых испытаний

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий», проходивший на Северном флоте государственные ходовые испытания, приступил к межфлотскому переходу. Вчера вечером в сопровождении спасательного буксирного судна «Памир» он вышел в Баренцево море из главной базы Северного флота и взял курс на Балтику.

Испытания корвета «Гремящий» проходили на Северном флоте с 13 ноября 2019 года. Сначала корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям в Белом море.

В Баренцевом море экипаж провёл стрельбы из артиллерийских установок А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям. Затем отработал торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия.

Последним элементом программы испытаний на Северном флоте стала отработка борьбы за живучесть корабля и его буксировка, сообщает пресс-служба СФ.