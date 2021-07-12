Корюшку поймали, но всё потеряли

В ходе проведения одного из рейдов в рамках оперативно-профилактической операции «Путина» сотрудниками МО МВД Росси «Олененгорский» за незаконную добычу биоресурсов были задержаны местные жители.

Мужчины 1987 и 1969 годов рождения действовали по предварительному сговору. Находясь в акватории озера Имандра, которое является местом нереста ценных пород рыб, с помощью моторной лодки и ставной сети выловил 7,5 тысячи экземпляров корюшки. Незаконными действиями злоумышленников водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинён ущерб на сумму свыше 755,5 тысячи рублей.

Полицейским подозреваемые в браконьерстве пояснили, что знали об уголовной ответственности за выловленную незаконным способом рыбу, однако надеялись избежать наказания.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, орудия лова (моторная лодка и рыболовецкие снасти) и добытая рыба были изъяты сотрудниками полиции. В отношении северян возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов (добыча) водных биоресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.