Кошелёк - цены на говядину пошли вверх, а на яблоки вниз

В магазинах Мурманской области с 21 по 27 мая текущего года отмечено наибольшее увеличение цен на говядину, кроме бескостного мяса (на 7,7%), репчатый лук (на 2,8), картофель (на 1,5), поваренную соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,1), пшено (на 1,0), сливочное масло, вермишель (на 0,6), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен отмечено на яблоки (на 1,9%), свежую белокочанную капусту, морковь (на 1,6), куриные яйца (на 0,8), охлаждённые и мороженые куры (на 0,6), гречневую крупу (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.