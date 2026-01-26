Кошелёк: больше всего в декабре и в целом за прошлый год в Мурманской области подорожали услуги

По данным Росстата, цены в Мурманской области в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. При этом годовая инфляция продолжила замедляться и составила 8,2%.

Продукты в последний месяц года подорожали умеренно. Заметнее всего по сравнению с ноябрем выросли цены на овощи – сказалось наполнение регионального рынка более дорогой тепличной продукцией. В то же время из-за хорошего урожая огурцы, к примеру, подорожали меньше, чем обычно это происходит в декабре, а помидоры, свекла, капуста и морковь подешевели. Благодаря высоким запасам и ожиданиям дальнейшего наращивания производства продолжили снижаться цены на сахар.

Цены на непродовольственные товары выросли. Так, из-за роста мировых цен на электронные компоненты, подорожали по сравнению с ноябрем компьютеры и смартфоны. Вместе с тем бытовая техника подешевела. Это объясняется снижением спроса на товары длительного пользования вслед за охлаждением потребительского кредитования, а также некоторым укреплением рубля.

«Значительнее всего в декабре и в целом за год подорожали услуги. Причина в повышенном спросе на авиабилеты из-за роста турпотока в Мурманскую область. Регион становится все более привлекательным направлением как для отечественных, так и для иностранных туристов. При этом турпакеты в Турцию и некоторые страны Средней Азии, наоборот, стали доступнее благодаря укреплению рубля и снижению спроса из-за окончания высокого сезона», – отметила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Годовая инфляция в России продолжила снижаться и составила 5,6%. Это самое низкое итоговое годовое значение инфляции после 2020 года. Чтобы инфляция стала устойчиво низкой, Банк России будет поддерживать высокие процентные ставки в экономике. По прогнозу, в 2026 году инфляция опустится до 4–5% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

Инфографика отдела Отделения Банка России по Мурманской области.