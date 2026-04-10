Кошелёк: цена минимального пасхального набора повысилась на 6%

Подготовка в Пасхе, которая в этом году выпадает на 12 апреля, обойдётся россиянам в среднем в 1,2 тысячи рублей — на 6% дороже, чем год назад, подсчитали специально для «Известий» специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В эту стоимость входят готовый кулич, набор красителей, десяток яиц и творожная пасха. «Высокий спрос на товары из этого набора начался за одну–две недели до празднования Христова Воскресения», — отметили эксперты.

Минимальный пасхальный набор, куда входят яйца, кулич и красители, будет стоить около 570 рублей — на 5% дороже по сравнению с 2025 годом. Куличи подорожали до 282 рублей (+7%), красители для яиц — до 162 рублей (+10%), а вот яйца подешевели на 4% — до 126 рублей за десяток. Полкило творога в среднем обойдётся в 221 рубль, что на 5% больше, чем в прошлом году. Продукты к православному торжеству чаще всего приобретают офлайн — в обычных магазинах.

«В онлайне средний ценник выше на 50–60% — из-за большего объёма упаковки и более премиального ассортимента, — указали аналитики. — В этом году россияне покупают товары пасхального набора более бюджетного ценового сегмента, что отражает умеренная динамика среднего размера трат».

Продуктовая корзина для самостоятельного приготовления кулича будет стоить около 550 рублей, следует из данных сервиса доставки «Купер». Этот список включает в себя яйца, муку, молоко, сливочное масло, дрожжи, сахар, изюм и лимонный сок.

В магазинах продукты для пасхального стола обойдутся примерно в 620 рублей — на 13% дешевле, чем в прошлом году, подсчитали аналитики сервиса «Пакет» от «Х5». В этот набор входят ингредиенты для самостоятельного приготовления кулича и творожной пасхи, а также десяток окрашенных яиц.

По данным аналитического центра «АКОРТ», в крупных торговых сетях набор продуктов для кулича на сливочном масле за год подешевел на 9% - до 148 рублей. Для расчёта были выбраны продукты «первой цены».