Кошелёк: цена минимального пасхального набора повысилась на 6%
Мурманская область. Арктика (16+)

Кошелёк: цена минимального пасхального набора повысилась на 6%

Подготовка в Пасхе, которая в этом году выпадает на 12 апреля, обойдётся россиянам в среднем в 1,2 тысячи рублей — на 6% дороже, чем год назад, подсчитали специально для «Известий» специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В эту стоимость входят готовый кулич, набор красителей, десяток яиц и творожная пасха. «Высокий спрос на товары из этого набора начался за одну–две недели до празднования Христова Воскресения», — отметили эксперты.

Минимальный пасхальный набор, куда входят яйца, кулич и красители, будет стоить около 570 рублей — на 5% дороже по сравнению с 2025 годом. Куличи подорожали до 282 рублей (+7%), красители для яиц — до 162 рублей (+10%), а вот яйца подешевели на 4% — до 126 рублей за десяток. Полкило творога в среднем обойдётся в 221 рубль, что на 5% больше, чем в прошлом году. Продукты к православному торжеству чаще всего приобретают офлайн — в обычных магазинах.

«В онлайне средний ценник выше на 50–60% — из-за большего объёма упаковки и более премиального ассортимента, — указали аналитики. — В этом году россияне покупают товары пасхального набора более бюджетного ценового сегмента, что отражает умеренная динамика среднего размера трат».

Продуктовая корзина для самостоятельного приготовления кулича будет стоить около 550 рублей, следует из данных сервиса доставки «Купер». Этот список включает в себя яйца, муку, молоко, сливочное масло, дрожжи, сахар, изюм и лимонный сок.

В магазинах продукты для пасхального стола обойдутся примерно в 620 рублей — на 13% дешевле, чем в прошлом году, подсчитали аналитики сервиса «Пакет» от «Х5». В этот набор входят ингредиенты для самостоятельного приготовления кулича и творожной пасхи, а также десяток окрашенных яиц.

По данным аналитического центра «АКОРТ», в крупных торговых сетях набор продуктов для кулича на сливочном масле за год подешевел на 9% - до 148 рублей. Для расчёта были выбраны продукты «первой цены».

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
