Кошелёк: цены и тарифы встретили новый год активным ростом

В магазинах Мурманской области с 10 по 13 января 2025 года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 2,0%), яблоки (на 1,9), куриные яйца (на 1,7), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,3), подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,7), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, пшено (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время снизились цены на мороженую неразделанную рыбу (на 1,0%), свежую белокочанную капусту (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 1 по 13 января по стране рост цен на плодоовощную продукцию составил 2,9%, в том числе на огурцы - 8,6%, лук - 2,8%, свеклу - 2,7%, капусту - 2,6%, яблоки - 2,1%, картофель - 1,9%, морковь - 1,6%, бананы - 0,5%, помидоры - 0,4%. В начале года цены также значительно выросли на водку - на 3,7%, яйца куриные - на 2,0%, рыбу мороженую - на 1,9%, мясо кур и масло подсолнечное - на 1,2%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие - на 1,0%, масло сливочное и хлеб ржаной - на 0,9%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на легковые автомобили иностранных марок - на 0,9%,

Одновременно снизились цены на смартфоны - на 0,7%, телевизоры - на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо увеличились с 1 по 13 января на 0,6%.

Среди услуг выросли за первые 13 дней января тарифы на проезд в метро - на 8,2%, троллейбусе - на 6,0%, трамвае - на 5,7%, городском автобусе - на 3,7%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в РФ в декабре 2024 года подорожали на 2,60%, а в целом за прошлый год - на 11,05% (после роста на 8,16% в 2023 году).

При этом плодоовощная продукция в декабре 2024 года выросла в цене на 9,09%, а в целом за 2024 год она подорожала на 22,09% (после роста на 24,19% в 2023 году). Значительно выросли цены в 2024 году на сливочное масло - на 36,23%, в том числе в декабре - на 3,16%. Молоко и молочная продукция за 2024 год подорожала на 15,74%, рыба и морепродукты - на 14,93%, подсолнечное масло - на 12,69%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 13,22%.

Одновременно куриные яйца в 2024 году подешевели на 11,16% (правда после удорожания на 61,35% в 2023 году).

Рост цен на непродовольственные товары в декабре 2024 года равнялся 0,81%, а за 2024 год - 6,12% (5,96% в 2023 году). Значительно подорожали в 2024 году бензин - на 11,13%, медикаменты - на 10,61%, стройматериалы - на 7,91%.

Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,20%, а за 2024 год - на 11,52% (8,33% в 2023 году). Больше всего в 2024 году подскочили цены на зарубежный туризм - на 14,82%, телекоммуникационные услуги - на 13,96%. Услуги пассажирского транспорта выросли за год в цене на 10,77%, тарифы ЖКХ - на 9,48%.