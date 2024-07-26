Кошелёк: цены на картофель, морковь и гречневую крупу снизились, совет директоров ЦБ принимает решение по ключевой ставке

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 16 по 22 июля 2024 года зафиксировано снижение цен на картофель (на 3,8%), морковь (на 2,6), гречневую крупу (на 2,2), байховый чёрный чай (на 2,1), куриные яйца (на 1,7), репчатый лук (на 1,5), шлифованный рис (на 1,0%).

В этот же период было отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 5,1%), цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,3), подсолнечное масло (на 1,0), вермишель (на 0,8), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, как сообщает Росстат, с 16 по 22 июля этого года снижение цен произошло на плодоовощную продукцию (-0,3%), в том числе на свеклу столовую (-4,6%), морковь (-2,8%), огурцы (-1,5%), бананы (-0,9%), лук репчатый (-0,5%) и помидоры (-0,3%). Снизились цены и на яйца куриные (-0,8%), маргарин (-0,3%), чай чёрный (-0,2%), мясо кур, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%).

В отчётную неделю отмечен рост цен на капусту белокочанную +2,5% и яблоки +0,2%. Переписали ценники в большую сторону и на консервы овощные +0,9% и мясные +0,7% для детского питания, масло сливочное +0,5%, баранину, сахар-песок, макаронные изделия и вермишель +0,4%, свинину, колбасы полукопчёные и варено-копчёные, рыбу мороженую, пшено и соль поваренную +0,3%, говядину, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, молоко пастеризованное, сметану, хлеб, муку пшеничную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, молоко стерилизованное и крупу гречневую +0,1%.

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, инфляция в стране с 16 по 22 июля составила 0,11%. С начала месяца рост цен в России к 22 июля составил 0,99%, с начала года - 4,91%.

Рост цен в РФ с начала года к 22 июля (4,91%) уже превысил верхнюю границу прогнозного интервала ЦБ по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%), который, как ранее заявлял ЦБ, будет пересмотрен в сторону повышения на опорном заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке сегодня.

Из данных за 22 дня июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,07% с 9,19% на 15 июля (но выросла с 8,59% на конец июня), если её высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,18% (с 9,21% на 15 июля), если её высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчёта перешло Минэкономразвития).