Кошелёк: цены на плодоовощную продукцию пошли вверх

В магазинах Мурманской области с 11 по 17 ноября 2025 года отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 5,1%), репчатый лук (на 3,1), картофель (на 2,4), морковь (на 1,6), яблоки (на 1,2%).

В этот же период, как сообщает Мурманскстат, снизились цены на сахарный песок (на 1,3%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

По данным Росстата, в России с 11 по 17 ноября текущего года рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 1,9%. За отчётный период дороже стали огурцы +7,2%, помидоры +2,7%, картофель +1,7%, капуста белокочанная +1,4%, свекла столовая и морковь +0,8%, лук репчатый +0,7%, бананы +0,5% и яблоки +0,2%. Прибавили в цене и печенье +0,4%, колбасы варёные и хлеб ржаной +0,3%, баранина, колбасы полукопчёные, варёно-копчёные, маргарин, масло подсолнечное, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, хлеб пшеничный, крупа гречневая и чёрный чай +0,2%, говядина, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую, творог, сметану, яйца куриные, соль поваренная и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётный период отмечено снижение цен на сахар-песок (-0,4%), муку пшеничную (-0,3%), масло сливочное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, вермишель и пшено (-0,2%), свинину, мясо кур, макаронные изделия и рис (-0,1%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, рост потребительских цен в РФ с 11 по 17 ноября составил 0,11% после 0,09% с 6 по 10 ноября (тогда мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней). С начала месяца цены к 17 ноября выросли на 0,26%, с начала года - на 5,08%.