Кошелёк: цены на плодоовощную продукцию упорно ползут вверх

Как сообщает Мурманскстат, с 13 по 19 января текущего года в магазинах Мурманской области было отмечено увеличение цен на морковь (на 11,8%), картофель (на 3,3), свежую белокочанную капусту (на 2,4), сахарный песок (на 1,9), яблоки, сливочное масло (на 1,3), репчатый лук (на 1,0%).

В отчётный период снизились цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,6%), шлифованный рис (на 1,3%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 13 по 19 января 2026 года рост цен на плодоовощную продукцию составил 2,7% (после роста на 7,9% с 1 по 12 января). Рост цен отмечен на огурцы +6,0%, помидоры +3,3%, картофель и морковь +2,6%, капусту белокочанную +1,7%, свеклу столовую +1,6%, лук репчатый +1,4%, бананы +1,2% и яблоки +1,1%. В магазинах переписали ценники в большую сторону на водку +1,4%, маргарин +1,3%, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,7%, говядину, рыбу мороженую, хлеб пшеничный, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,4%, свинину, сосиски, сардельки и крупу гречневую +0,3%, молоко, сметану, яйца куриные, консервы овощные для детского питания, хлеб ржаной, вермишель и соль поваренную +0,2%, колбасы варёные, масло сливочное и подсолнечное, муку пшеничную и пшено +0,1%.

В отчётный период цены в России снизились на кефир и рис (-0,2%), баранину, мясо кур, макаронные изделия и сахар-песок (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ с 13 по 19 января этого года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 19 января рост цен составил 1,72% (в январе 2025 года рост цен за 19 дней был значительно ниже - 0,88%, а за весь месяц - 1,23%).

Инфляция в России значительно выросла и в недельном, и в годовом выражении. За период с 13 по 19 января 2026 года цены повысились на 0,45% (неделей ранее — на 0,20%). В то же время в годовом выражении значение инфляции составило 6,47% против 5,98% неделей ранее, сообщили в Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,56%, в том числе на плодоовощную продукцию — на 2,7%. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,17%. На 0,03% выросли цены на легковые автомобили, на 0,1% — на бензин и дизельное топливо.

В сегменте наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 0,67%.