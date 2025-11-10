Кошелёк: цены на плодоовощную продукцию в магазинах пошли вверх - скоро зима

Как сообщает Росстат, с 28 октября по 5 ноября 2025 года цены в России цены на плодоовощную продукцию в среднем изменились на +1,4%, в том числе на огурцы +6,9%, помидоры +3,0%, свеклу столовую +1,7%, капусту белокочанную +1,3%, бананы +0,8% и картофель +0,1%. Пришлось продавцам переписывать ценники в большую сторону на молоко ультрапастеризованное и куриные яйца +0,7%, консервы мясные для детского питания +0,6%, колбасы вареные и смеси сухие молочные для детского питания +0,5%, сосиски, сардельки, крупу гречневую и макаронные изделия +0,4%, рыбу мороженую, хлеб ржаной, вермишель и чай чёрный +0,3%, говядину, маргарин, масло подсолнечное, сметану, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, хлеб пшеничный и печенье +0,2%, мясо кур, молоко пастеризованное, творог, муку пшеничная, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётном периоде снизились цены на яблоки (-0,5%), лук репчатый и морковь (-0,2%), консервы фруктово-ягодные для детского питания и сахар-песок (-0,6%), колбасы полукопченые, варено-копченые, масло сливочное, пшено, водку (-0,1%).

Как отмечает федеральное статистическое ведомство, инфляция в РФ с 28 октября по 5 ноября составила 0,11%. Напомним, за период с 21 по 27 октября инфляция составила 0,16%.

С начала ноября цены выросли на 0,06%, с начала года - на 5,23%.

В ноябре 2024 года цены выросли на 1,43%, с начала года - на 8,09%.

Среднесуточный прирост цен с начала ноября составил 0,012%.