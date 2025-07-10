Кошелёк: цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились, а инфляция увеличилась

В магазинах Мурманской области с 30 июня по 7 июля 2025 года отмечен рост цен на морковь (на 2,9%), неразделанную мороженую рыбу (на 1,7), репчатый лук (на 1,2), байховый чёрный чай (на 1,1), пищевую поваренную соль (на 0,9), яблоки (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период подешевели вермишель (на 2,1%), пшеничная мука (на 1,1), свежая белокочанная капуста (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, с 1 по 7 июля текущего года цены по стране выросли на морковь +4,5% и яблоки +1,5%, на маргарин и хлеб ржаной +0,6%, хлеб пшеничный +0,3%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания, масло подсолнечное, муку пшеничная, водка, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,7%), в том числе на свеклу столовую (-3,8%), капусту белокочанную (-3,4%), картофель (-2,6%), огурцы (-2,4%), бананы (-1,0%), помидоры (-0,9%) и лук репчатый (-0,8%). Снизились цены на яйца куриные (-2,3%), консервы овощные для детского питания и рис (-0,5%), пшено (-0,4%), крупу гречневую и вермишель (-0,3%), печенье (-0,2%), молоко, сметану, творог, сахар-песок и соль поваренную (-0,1%).

По данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня.

Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2025 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утверждённому правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 11,9%). Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг в среднем по России выросли: на водоснабжение холодное - на 14,9% водоотведение - на 14,6%, водоснабжение горячее и отопление - на 13,8%, газ сжиженный - на 13,5%, электроэнергию - на 13,0%.