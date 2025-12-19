Кошелёк: цены на репчатый лук, картофель и хлеб из ржаной муки ползут вверх

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 9 по 15 декабря 2025 года было отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 3,7%), картофель (на 1,3), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 0,7%).

В этот же период отмечено снижение цен на подсолнечное масло (на 1,1%), морковь (на 1,0), пшеничную муку (на 0,8), пищевую поваренную соль (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, в нашей стране с 9 по 15 декабря текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,7%, в том числе на огурцы +6,3%, лук репчатый +1,2%, картофель +1,0% и яблоки +0,3%. Подросли ценники на сосиски, сардельки +0,4%, говядину, муку пшеничную +0,3%, колбасы, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, масло подсолнечное, яйца куриные, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, молоко пастеризованное, творог, хлеб пшеничный и ржаной, макаронные изделия, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,1%.

В отчётный период снизились цены на помидоры (-3,2%), бананы, морковь (-0,2%), свеклу столовую (-0,1%). В меньшую сторону переписали ценники на крупу гречневую (-0,6%), сахар-песок (-0,5%), свинину, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие (-0,4%), рис и пшено (-0,3%), масло сливочное и чай чёрный (-0,2%).

По данным Федеральной службы госстатистики, рост потребительских цен в РФ с 9 по 15 декабря составил 0,05% после также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября. С начала месяца цены к 15 декабря выросли на 0,11%, с начала года - на 5,37%.