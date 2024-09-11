Вопросы бережного отношения в природе обсудят на фестивале «Териберка. Перезагрузка»Кому проще всего найти работу в Мурманской области этой осенью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.09.24 13:30

Кошелёк: чем теперь грозит просрочка по платёжкам услуг ЖКХ

Размер государственных пошлин при обращении в суд с 9 сентября вырос в большинстве случаев в десять раз. Это значит, что тем, кто вовремя не оплатит услуги ЖКХ и на кого коммунальщики подадут в суд, придётся погасить не только долг, но и существенные издержки, в результате чего сумма может увеличиться чуть ли не в полтора раза. «Парламентская газета» выяснила, чем теперь грозит просрочка по платежкам.

Плюс пени, пошлина и сбор

Содержание жилья и коммунальные услуги нужно оплачивать до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. В противном случае нерадивому жильцу начисляют пени, ограничивают предоставление услуг, приостанавливают выплату субсидий и взыскивают задолженность через суд в качестве крайней меры. На должника могут подать в суд поставщики ЖКУ либо по их поручению единый расчетный центр.

С 9 сентября вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым резко выросли размеры судебных госпошлин. Эти изменения особенно ударят по коммунальным должникам, которым придется погашать не только все свои платежки, но и значительные судебные издержки. Изначально госпошлину оплачивает истец, но если суд выносит решение в его пользу, должник ее возмещает.

В пресс-службе министерства ЖКХ Московской области указали, что размер пошлины будет зависеть от суммы задолженности. Так, при долге от 100 001 до 300 000 рублей пошлина составит 4000 рублей плюс 3 процента от суммы долга. От 300 001 до 500 000 рублей — 10 000 рублей плюс 2,5 процента от суммы, превышающей 300 000 рублей. От 500 001 до 1 000 000 рублей — 15 000 рублей плюс 2 процента от суммы, превышающей 500 000 рублей. От 1 000 001 до 3 000 000 рублей — 25 000 рублей плюс 1 процент от суммы выше миллиона.

Кроме того, есть еще исполнительский сбор, который добавляет издержки для должников. Если человек не оплачивает исполнительный документ в течение пяти дней, с него взимают 7 процентов исполнительского сбора от общей суммы взыскания, но не менее 1000 рублей.

В подмосковном министерстве ЖКХ привели также два наглядных примера. Первый — при долге за ЖКУ в 5000 рублей. При судебном взыскании такой суммы госпошлина составит 2000 рублей, исполнительский сбор — 1000 рублей. Таким образом, должнику вместо 5000 рублей придется заплатить 8000 рублей.

При трёхлетнем долге за ЖКУ в размере 354 126 рублей натекут еще пени на сумму 88 248 рублей. Госпошлина в этом случае составит 13 559 рублей, исполнительский сбор — 31 915 рублей, и в результате общая задолженность вырастет до 487 848 рублей.

Не доводить до суда

Председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил «Парламентской газете», что в целом по стране задолженность за услуги ЖКХ составляет около 1,4 триллиона рублей. Примерно половина должников — физлица.

«Такая задолженность каждый год почти не меняется и находится в диапазоне 1-1,4 триллиона рублей. Мы бы за эти деньги могли поменять 10 процентов всех труб! Причем не платят не те, кто не может, потому что им помогает государство, а в основном те, кто может платить», — отметил Пахомов.

Зампред того же комитета Светлана Разворотнева «в качестве утешения» сообщила, что депутаты в июле внесли в Госдуму законопроект об исполнительной надписи нотариуса, которую можно будет использовать для взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги без суда.

«Проблемы здесь не только с судебными пошлинами, которые изначально должны оплачивать компании, но и с поиском персональных данных должников. Взыскивать долги за ЖКУ стало труднее из-за их недоступности. И возможно, эта исполнительная надпись, то есть взыскание долгов с помощью нотариуса, станет определенной альтернативой», — рассказала она нашему изданию.

Депутат пояснила, что нотариусы имеют право получать необходимые сведения из Единого госреестра недвижимости, доступ к которому для обычных людей теперь закрыт. До совершения исполнительной надписи должнику дадут семь дней, чтобы отреагировать на уведомление о предстоящем взыскании. Он сможет предоставить возражения или оплатить долг сразу. В противном случае нотариус совершит исполнительную надпись, а взыскатель после этого сможет пойти к приставам.

У должника останется право обжаловать задолженность в суде в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать об исполнительной надписи. Этот срок суд сможет восстановить, если его пропустили по уважительной причине.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: чем теперь грозит просрочка по платёжкам услуг ЖКХ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире16:10«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 1 (6+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: чем теперь грозит просрочка по платёжкам услуг ЖКХ-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены растут после обвала, средний курс покупки/продажи наличного доллара тоже-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Кошелёк: чем теперь грозит просрочка по платёжкам услуг ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика