Кошелёк: дефляция в России в августе составила 0,4%, а годовая инфляция в последнем месяце лета замедлилась до 8,14%

Как сообщает Росстат, в августе 2025 года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-10,0%), в том числе на картофель (-30,0%), свеклу столовую (-26,4%), капусту белокочанную (-25,4%), морковь (-25,3%), лук репчатый (-22,3%), помидоры (-21,3%), виноград (-14,8%), перец сладкий (-7,3%), бананы. (-7,2%), лимоны (-6,3%), яблоки (-5,3%), груши (-4,7%), чеснок (-3,3%), грибы свежие (-2,1%).

А вот цены на огурцы прибавили +12,8%, на зелень свежую +0,8%, апельсины и ягоды замороженные +0,4%.

Снижение цен в РФ в августе составило 0,40% после роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне, 0,43% в мае, 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе.

Снижение цен в августе оказалось существенно сильнее ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных «Интерфаксом» экономистов предполагал дефляцию в августе на уровне 0,17%.

Снижение цен отмечено на масло оливковое (-2,1%), жевательную резинку (-1,6%), рис (-1,3%), яйца куриные (-1,2%), масло подсолнечное и муку пшеничную (-0,5%).

Как отмечает Федеральная служба госстатистики, за январь-август 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 3,94%.

В группе мясопродуктов изменились цены: на свинину +2,0%, консервы мясные для детского питания +1,5%, фарш мясной +1,3%, печенье говяжью, свиную +1,2%, колбасы сырокопченые, полукопченые и варёно-копченые +0,6%, говядину, баранину, окорочку куриные и мясокопчёные +0,5%.

Из рыбопродуктов изменились цены: на кальмары мороженые +1,8%, рыбу живую и холодную, соленую, маринованную, копченую +1,0%, рыбу мороженую неразделанную +0,6%, рыбные консервы и мясное филе +0,5%. Снизились цены на икру лососевых рыб (-0,9%).

Среди прочих продовольственных товаров изменились цены: на кофе +1,7%, консервы овощные для детского питания +0,9%, мёд +0,8%, булочные изделия сдобные, кексы, рулеты, смеси сухие молочные для детского питания, сухие приправы, специи, продукты общественного питания и обеды в ресторане +0,7%, торты и обеды в столовой кафе, закусочной организации (кроме столовой в) +0,6%, хлеб пшеничный, сыры и брынзу, шоколад, конфеты, шоколадные ингредиенты и развитие, майонез, супы в пакетах, безалкогольные напитки, кофе в организациях быстрого обслуживания и ужины в ресторане +0,5%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе 2025 года замедлилась до 8,14% (аналитики ожидали 8,39%) с 8,79% на конец июля, 9,40% на конец июня, 9,88% на конец мая, 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024-го.

Продовольственные товары в августе снизились в цене на 0,91% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 9,79%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в августе на 10,02% (в годовом выражении - выросла в цене на 0,51%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,42% (в годовом сопоставлении цены оказались выше на 3,87%).

Услуги в августе подешевели в среднем на 0,62% (в годовом выражении выросли в цене на 11,14%).

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ РФ в июле понизил с 7-8% до 6-7%. В комментариях к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции к концу сентября до 8,5%, но уже конец августа инфляция снизилась до менее 8,2%, так что её торможение пока идёт быстрее заложенной в прогноз траектории.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных «Интерфаксом» в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).